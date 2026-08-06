"Que se vayan todos": el canto viral contra el Gobierno tras la represión en Congreso
Tras la brutal agresión policial a los manifestantes, se viralizaron una serie de videos que captaron el canto de todo un pueblo, harto del Gobierno actual.
Una jornada que comenzó con concentraciones pacíficas frente al Congreso culminó en un escenario de extrema violencia policial, cuando las fuerzas de seguridad federales avanzaron sobre los manifestantes para despejar los accesos en el marco del protocolo antipiquetes.
Tras el despliegue de carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, un canto transversal comenzó a ganar fuerza entre la multitud y se propagó rápidamente en redes sociales, volviéndose viral a través de una serie de videos que circularon: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".
La histórica consigna, emblemática de la crisis social e institucional argentina de 2001 y que también aplica a escenarios futbolísticos, resurgió esta tarde con fuerza entre sectores sindicales, agrupaciones sociales, autoconvocados y vecinos que se concentraban en el perímetro de las avenidas Entre Ríos y Callao.
Los incidentes se desencadenaron pasadas las 16:00, cuando la Guardia de Infantería y la Policía Federal buscaron replegar a las columnas de manifestantes hacia la Plaza Congreso para restablecer la circulación vehicular en las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. El operativo, que incluyó avanzadas de efectivos en motocicleta y el uso intensivo de sustancias irritantes, dejó un saldo preliminar de decenas de atendidos por el SAME y varios detenidos.
Fue en el punto máximo de tensión, con las calles cubiertas de humo y las inmediaciones del Congreso bajo un cerrojo policial, cuando la multitud comenzó a entonar al unísono el clásico estribillo de protesta popular.
El canto que se hizo viral en redes sociales
El impacto del reclamo ante la indiscriminada represión policial no se limitó a las calles. En cuestión de minutos, videos grabados desde balcones sobre las avenidas Callao y Entre Ríos, así como registros de cronistas en el lugar, inundaron las plataformas de TikTok, X e Instagram.
Las imágenes, que muestran a los manifestantes retrocediendo entre las detonaciones mientras cantan la consigna a viva voz, acumularon cientos de miles de reproducciones y convirtieron a #QueSeVayanTodos y #Congreso en las principales tendencias del país a lo largo de la tarde/noche.
El resurgimiento del cántico refleja el marcado deterioro del clima social tras una jornada parlamentaria atravesada por el conflicto, donde la respuesta de las Fuerzas de Seguridad terminó catalizando un descontento que trascendió a los organizadores iniciales de la marcha.
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