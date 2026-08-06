"Que se vayan todos": el canto viral contra el Gobierno tras la represión en Congreso.

El canto que se hizo viral en redes sociales

El impacto del reclamo ante la indiscriminada represión policial no se limitó a las calles. En cuestión de minutos, videos grabados desde balcones sobre las avenidas Callao y Entre Ríos, así como registros de cronistas en el lugar, inundaron las plataformas de TikTok, X e Instagram.

Las imágenes, que muestran a los manifestantes retrocediendo entre las detonaciones mientras cantan la consigna a viva voz, acumularon cientos de miles de reproducciones y convirtieron a #QueSeVayanTodos y #Congreso en las principales tendencias del país a lo largo de la tarde/noche.

El resurgimiento del cántico refleja el marcado deterioro del clima social tras una jornada parlamentaria atravesada por el conflicto, donde la respuesta de las Fuerzas de Seguridad terminó catalizando un descontento que trascendió a los organizadores iniciales de la marcha.