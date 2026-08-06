Decreto 1314/21 del Gobierno: 12 de octubre de 9 de julio tendrá feriado el 10 de agosto
Mediante un decreto oficial, se confirmó un nuevo feriado local para el 10 de agosto en la localidad bonaerense de 12 de Octubre por su aniversario.
El Gobierno oficializó un nuevo feriado administrativo para la localidad de 12 de Octubre, ubicada dentro del partido bonaerense de 9 de Julio. La resolución decreta que el próximo 10 de agosto los ciudadanos disfrutarán de una jornada libre y de descanso para poder celebrar el aniversario de su fundación.
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Los detalles del Feriado en el partido de 9 de Julio
Según detalla el Decreto Nº 1314/21, refrendado por el Secretario de Gobierno y firmado por el Intendente Municipal, la medida responde exclusivamente a la celebración de un nuevo aniversario de vida de esta comunidad del interior de la provincia. Esta disposición se encuentra respaldada legalmente de manera formal por la Resolución RESO-2021-354-GDEBA-MGGP, dictada en su momento por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con el calendario oficial de asuetos locales bonaerenses vigentes, el 10 de agosto se conmemora formalmente el aniversario fundacional de la localidad de 12 de Octubre, perteneciente a la jurisdicción de Nueve de Julio. De esta manera, y mediante la aplicación efectiva del decreto municipal dictado, los trabajadores de la administración pública de dicha localidad contarán con el cese de sus actividades habituales para poder sumarse a los festejos que honran su valiosa historia comunal.
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