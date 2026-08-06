Decreto 1314/21 del Gobierno: 12 de octubre de 9 de julio tendrá feriado el 10 de agosto

De acuerdo con el calendario oficial de asuetos locales bonaerenses vigentes, el 10 de agosto se conmemora formalmente el aniversario fundacional de la localidad de 12 de Octubre, perteneciente a la jurisdicción de Nueve de Julio. De esta manera, y mediante la aplicación efectiva del decreto municipal dictado, los trabajadores de la administración pública de dicha localidad contarán con el cese de sus actividades habituales para poder sumarse a los festejos que honran su valiosa historia comunal.