Borrasca Leonardo: preocupación en el sur de España y Portugal ante el avance de la tormenta

Los datos oficiales reflejan un escenario delicado: 14 ríos permanecen en nivel rojo y 10 embalses se encuentran en riesgo de desbordamiento, lo que mantiene en vilo a numerosas poblaciones ribereñas.

Operativos de emergencia y evacuaciones preventivas

Las tareas de asistencia se concentraron especialmente en áreas rurales, con el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias para colaborar en rescates y evacuaciones. En Grazalema, el surgimiento de un acuífero subterráneo provocó el levantamiento del suelo en varias viviendas, generando daños estructurales.

En la provincia de Jaén, unas 600 personas tuvieron que abandonar sus casas de forma preventiva debido al avance de los ríos. Como consecuencia del temporal, las autoridades confirmaron que las clases continuarán suspendidas en las comarcas más afectadas.

Embalses colapsados y riesgo aguas abajo

El estado de los embalses se convirtió en una de las principales preocupaciones para los equipos técnicos. Según explicó el consejero Sanz, varios depósitos de agua se encuentran al 100% de su capacidad, lo que obliga a realizar desembalses controlados para evitar daños mayores.

Estas maniobras incrementan el caudal de los ríos aguas abajo y elevan el riesgo para las poblaciones cercanas. En Córdoba, el Guadalquivir alcanzó niveles críticos, mientras que en Granada quedaron bloqueados los accesos a municipios como Huétor Tájar por la crecida del Genil. Las fuerzas de seguridad mantienen un monitoreo permanente ante la previsión de que el mal tiempo continúe durante la noche.