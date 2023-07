Brandsen: trabajaba en una panadería y la echaron por compartir un meme

Video panadería viral 2

Inmediatamente, ella le respondió que solo le había parecido gracioso el meme y que no era necesario que se lo tomara de esa manera, pero el hombre le dijo: “Me parece de cuarta”, y agregó: “Yo voy a las 10:00. Te pido, por favor, que te vayas”.

Las capturas del insólito intercambio fueron compartidas en Twitter por la usuaria @soyjuanitaok, quien denunció que lo hicieron público porque a a su amiga no le habían pagado la liquidación: "PANADERÍA OHLALA, te echan por compartir un Meme , Si ASI COMO LEÍSTE, Acá las pruebas SE PUEDE SER TAN CACA ?? La piba se quedó sin trabajo por compartir un Meme ASÍ COMO LEÍSTE QUE OPINAN?? #brandsen #viral".

Como era de esperarse, el indignante hecho se viralizó rápidamente y muchos usuarios se volcaron a las redes sociales del comercio, e incluso, comenzaron a dejar reseñas negativas en el perfil de Google Empresas y le bajaron la calificación. Además, exempleados de la panadería contaron sus mala experiencia en el lugar.

Finalmente, Tamara de los Santos contó lo que había sucedido en un video de TikTok, y aclaró: “Yo no tengo a los dueños de la panadería en Facebook, mi cuenta es privada. Alguien le sacó captura y se la mandó a ellos”.

“Solo buscaba que me pagaran mis vacaciones y mi aguinaldo, lo que me correspondía por mi laburo”, agregó, mientras afirmó que no era su intención que la situación se volviera viral ni afectar a sus compañeros.

