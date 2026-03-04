Brasil: la abogada argentina acusada de racismo irá a juicio

El objetivo de la defensa de Páez en Brasil era cuestionar el proceso legal contra Páez y reclamar garantías legales, pero la fiscalía de Río de Janeiro -y la Policía local- se centraron en el video viral del episodio, que le valió la imputación de "injuria racial", un delito que en Brasil tiene una pena de 2 a 5 años de prisión.

Pero la justicia carioca lo rechazó.

"No entiendo por qué lo han hecho con mi imagen, podrían haberlo hecho de otra forma. Eso es también una situación muy humillante para mí", sentenció Páez hace unas semanas en una entrevista con TN en la que se refirió al spot de la Policía Civil de Río de Janeiro donde se hace especial énfasis en el episodio que protagonizó.