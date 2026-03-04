Desmienten que Agostina Páez haya quedado a un paso del juicio por racismo en Brasil

Mientras tanto, Agostina Páez cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial y denunció hace un par de semanas que es sometida a maltratos y hostigamiento por parte de la custodia asignada.

Páez, que es oriunda de Santiago del Estero, se encuentra en Brasil desde mediados de enero y hasta la fecha logró ser excarcelada, aunque sigue monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido salir de Brasil.

La abogada denunció que recibió amenazas a través de redes sociales, con insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos: "Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre" y "ojalá que te maten", son algunos de los textos.

En su defensa Páez relató que se retiró del bar en Copacabana a los gritos tras un cruce con los mozos por una cuenta mal cobrada, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental ante la Justicia de Brasil, donde los delitos relacionados con el racismo son del fuero penal.