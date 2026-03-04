Desmienten que Agostina Páez haya quedado a un paso del juicio por racismo en Brasil
El abogado de la argentina detenida en Río de Janeiro aseguró que "queda mucho todavía" por hacer para evitar que enfrente cargos por "injuria racial".
El abogado Sebastián Robles, defensor de Agostina Páez, la argentina que está detenida en Brasil hace más de un mes acusada de racismo, aseguró este miércoles que su clienta no está a un paso del juicio oral en Río de Janeiro sino que sigue en la etapa previa.
Robles presentó días atrás un recurso de hábeas corpus en el que se precisaron datos como los horarios, lugares, intercambio entre los involucrados -que son la abogada argentina y su amiga, además del trabajadores de un bar de Copacabana, en Río de Janeiro- y hasta la ubicación de las cámaras de seguridad de la vía pública que podrían mantener registros de cómo se dieron los hechos.
Páez, de 29 años, afirmó que sus gestos discriminatorios fueron una respuesta a comentarios de tono sexual que formularon los trabajadores del bar.
Aunque este miércoles trascendió que la fiscalía en Río de Janeiro había no había hecho lugar al recurso presentado por la argentina, Robles sí confirmó que los argumentos de la fiscalía fueron los “rechazados”, al tiempo en que negó que la causa sea elevada a juicio oral “ahora”, ya que el magistrado a cargo aún debe resolver sobre la instancia.
Sólo entonces "se abrirá la investigación y luego se verá si se pasa a juicio", consideró Robles, para quien "queda mucho todavía" por transitar en el transe legal en el que se encuentra la abogada.
Mientras tanto, Agostina Páez cumple prisión preventiva en Río de Janeiro bajo cargos de injuria racial y denunció hace un par de semanas que es sometida a maltratos y hostigamiento por parte de la custodia asignada.
Páez, que es oriunda de Santiago del Estero, se encuentra en Brasil desde mediados de enero y hasta la fecha logró ser excarcelada, aunque sigue monitoreada con una tobillera electrónica y tiene prohibido salir de Brasil.
La abogada denunció que recibió amenazas a través de redes sociales, con insultos en varios idiomas y amedrentamientos directos: "Cuidado en caminar sola", "sudaca muerta de hambre" y "ojalá que te maten", son algunos de los textos.
En su defensa Páez relató que se retiró del bar en Copacabana a los gritos tras un cruce con los mozos por una cuenta mal cobrada, pero su gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se volvió viral y sirvió como prueba fundamental ante la Justicia de Brasil, donde los delitos relacionados con el racismo son del fuero penal.
