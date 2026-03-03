Tragedia en Brasil: murió la adolescente correntina que había sufrido un brutal choque junto a su familia

tragedia florianopolis

Mayra y sus hijas eran oriundas de Paso de la Patria, Corrientes aunque recientemente habían decidido mudarse a la capital provincial. Viajaban rumbo a Florianópolis cuando ocurrió el siniestro.

Pedro Sebastián Fader, quien conducía el Toyota y era pareja de Mayra, tuvo que ser rescatado por los bomberos tras quedar atrapado entre el volante y el asiento producto de los hierros retorcidos. El hombre de 37 fue trasladado de urgencia en un helicóptero a un hospital y ya recibió el alta.

Las personas que viajaban en el otro vehículo involucrado en el choque también resultaron heridas, aunque con lesiones de menor gravedad.

choque brasil familia correntina

Según informaron las primeras pericias de la Policía Federal Rodoviária, uno de los vehículos involucrados se habría cruzado de carril, justo en un sector de curvas pronunciadas y desniveles.

Tras la colisión, se determinó que el impacto había sido sobre lateral derecho, lo que hace suponer que el conductor intentó una maniobra para evitar un choque frontal.

A su vez, en el marco de la investigación, la Policía señaló que un camión que no detuvo su marcha podría haber tenido algún grado de responsabilidad en la secuencia que derivó en el siniestro.

Luego del accidente fatal, el Consulado argentino en Santa Catarina y el Gobierno de Corrientes brindaron acompañamiento a la familia para facilitar los trámites de repatriación del cuerpo de Mayra y de Martina, y el traslado de Valentina a Corrientes.