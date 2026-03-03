Tragedia en Brasil: murió la adolescente correntina que había sufrido un brutal choque junto a su familia
Su madre, Mayra Eliana Cardozo, había fallecido en el acto, mientras que su hermana permanece en recuperación.
Una adolescente correntina que había sufrido un choque frontal junto a su familia durante unas vacaciones en Brasil murió este fin de semana tras permanecer casi quince días internada en estado crítico. Su madre había fallecido en el acto, mientras que su hermana continúa recuperándose.
El siniestro ocurrió el pasado 14 de febrero en la ruta BR-282, en el estado de Santa Catarina, cuando el Toyota Corolla en el que viajaba la familia argentina chocó contra otro auto que venía en sentido contrario. Producto del impacto, el vehículo terminó estrellado contra un murallón de piedras y quedó totalmente destruido.
Producto del brutal choque, Mayra Eliana Cardozo, de 39 años, quien viajaba en el asiento delantero derecho, perdió la vida en el acto.
En tanto, una de sus hijas, Martina Báez, de 15 años, falleció el viernes en un hospital brasileño tras pasar quince días internada en estado crítico. La adolescente había sufrido importantes heridas incluyendo hemorragias, fracturas de pelvis y pierna.
Por su parte, su otra hija, Valentina, de 16 años, se encuentra estable. Según informó su hermana mayor, a la joven ya le retiraron el oxígeno y continúa con el proceso de recuperación tras sufrir lesiones en una pierna y en la clavícula. A su vez, esperan que esté acompañada por un equipo de psicólogos debido a que todavía no le informaron sobre el fallecimiento de su madre y su hermana.
Mayra y sus hijas eran oriundas de Paso de la Patria, Corrientes aunque recientemente habían decidido mudarse a la capital provincial. Viajaban rumbo a Florianópolis cuando ocurrió el siniestro.
Pedro Sebastián Fader, quien conducía el Toyota y era pareja de Mayra, tuvo que ser rescatado por los bomberos tras quedar atrapado entre el volante y el asiento producto de los hierros retorcidos. El hombre de 37 fue trasladado de urgencia en un helicóptero a un hospital y ya recibió el alta.
Las personas que viajaban en el otro vehículo involucrado en el choque también resultaron heridas, aunque con lesiones de menor gravedad.
Según informaron las primeras pericias de la Policía Federal Rodoviária, uno de los vehículos involucrados se habría cruzado de carril, justo en un sector de curvas pronunciadas y desniveles.
Tras la colisión, se determinó que el impacto había sido sobre lateral derecho, lo que hace suponer que el conductor intentó una maniobra para evitar un choque frontal.
A su vez, en el marco de la investigación, la Policía señaló que un camión que no detuvo su marcha podría haber tenido algún grado de responsabilidad en la secuencia que derivó en el siniestro.
Luego del accidente fatal, el Consulado argentino en Santa Catarina y el Gobierno de Corrientes brindaron acompañamiento a la familia para facilitar los trámites de repatriación del cuerpo de Mayra y de Martina, y el traslado de Valentina a Corrientes.
