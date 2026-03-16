Brasil: pusieron fecha para el juicio contra la abogada argentina Agostina Páez por "injuria racial"

"También consideran que las declaraciones son consistentes entre sí y los videos confirman las declaratorias, que por lo tanto hay pruebas de un concurso material de tres delitos. Nosotros como defensa entendemos que no", agregó.

"El contenido del interior del lugar es absolutamente inconclusivo. No hay ningún tipo de prueba o imagen que pueda confirmar delitos allí", explicó Junqueira, una de las representantes de Páez que más habló con los medios de Argentina a lo largo del proceso legal.

Páez, de 29 años, se ecuentra detenida en Río de Janeiro con el beneficio de la prisión domiciliaria -monitoreada con tobillera electrónica- y pidió en repetidas ocasiones volver a la Argentina mientras avanza el proceso legal en su contra dado que recibió amenazas de muerte y violencia en Brasil.

agostina paez

La semana pasada Páez publicó un video en el que pidió perdón por primera vez por sus gestos y ataques verbales hacia el empleado de un bar de Copacabana, en Río de Janeiro.

"Quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice", señaló la abogada santiagueña.

En Brasil, la pena por injuria racial varía desde los dos a cinco años de prisión, por lo que si la condenan por el máximo podría recibir 15 años de cárcel o seis años como mínimo, por lo que no es excarcelable.