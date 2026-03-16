Brasil: pusieron fecha para el juicio contra la abogada argentina Agostina Páez por "injuria racial"
La abogada de 29 años está detenida en Brasil desde enero tras protagonizar un video viral donde se la ve haciendo gestos obscenos vinculados al racismo.
La justicia de Río de Janeiro definió esta semana cuándo comenzará el juicio contra la abogada argentina Agostina Páez, que está detenida en Brasil desde mediados de enero acusada por el delito de "injuria racial", que podría valerle una pena de 15 años de prisión.
Fuentes de la causa confirmaron que el juicio comenzará el 24 de marzo próximo y que la abogada argentina está acusada de haber cometido tres hechos catalogados como "injuria racial".
En la primera audiencia del debate se hará la apertura de prueba y juzgamiento, en la que la parte acusatoria, fiscalía y querella, expondrán sus conclusiones.
"No hay pruebas en el expediente que confirme que hubo tres delitos, tampoco tres víctimas en tres momentos distintos, con tres delitos distintos", sentenció días atrás Carla Junqueira, una de las abogadas de Páez, en diálogo con Radio Rivadavia.
"La Fiscalía entiende que hay, como prueba, más allá del video que se viralizó el testimonio, las declaraciones de las víctimas, una declaratoria de un testigo que es el gerente de bar y el video de adentro del bar", convino la letrada.
"También consideran que las declaraciones son consistentes entre sí y los videos confirman las declaratorias, que por lo tanto hay pruebas de un concurso material de tres delitos. Nosotros como defensa entendemos que no", agregó.
"El contenido del interior del lugar es absolutamente inconclusivo. No hay ningún tipo de prueba o imagen que pueda confirmar delitos allí", explicó Junqueira, una de las representantes de Páez que más habló con los medios de Argentina a lo largo del proceso legal.
Páez, de 29 años, se ecuentra detenida en Río de Janeiro con el beneficio de la prisión domiciliaria -monitoreada con tobillera electrónica- y pidió en repetidas ocasiones volver a la Argentina mientras avanza el proceso legal en su contra dado que recibió amenazas de muerte y violencia en Brasil.
La semana pasada Páez publicó un video en el que pidió perdón por primera vez por sus gestos y ataques verbales hacia el empleado de un bar de Copacabana, en Río de Janeiro.
"Quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice", señaló la abogada santiagueña.
En Brasil, la pena por injuria racial varía desde los dos a cinco años de prisión, por lo que si la condenan por el máximo podría recibir 15 años de cárcel o seis años como mínimo, por lo que no es excarcelable.
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