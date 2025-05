Bronca e impotencia de Jana Maradona tras la suspensión del juicio por la muerte de Diego

“No puedo más, me siento mal, tengo el alma hecha mierda. Yo tengo que confiar en los jueces, sino me tengo que matar. Estoy decepcionada. Juicio va a haber sí o sí”, lanzó con evidente dolor y firmeza frente a las cámaras que aguardaban su salida. La frase retumbó entre los periodistas presentes, en un contexto donde la expectativa por el avance del proceso judicial era enorme.

Jana llegó temprano a los tribunales este jueves, decidida a presenciar una audiencia que, en teoría, iba a definir el destino del juicio que investiga las responsabilidades penales en la muerte de su padre. El foco estaba puesto en el escándalo que rodea a la jueza Makintach, luego de que trascendiera su participación en un documental sobre el caso, lo que generó una ola de cuestionamientos por posible falta de imparcialidad.

Adentro, el clima fue tenso. Pero afuera, la bronca ganó la escena. La suspensión de la audiencia generó en Jana un nivel de indignación que no dudó en expresar públicamente. Su testimonio no fue sólo una descarga emocional, sino también un grito de exigencia: que la Justicia esté a la altura de un caso que, más allá de su impacto mediático, involucra la muerte de una persona y posibles negligencias médicas graves.

Durante la mañana, se había podido observar a la hija del Diez visiblemente afectada al ingresar al edificio judicial. Rodeada por cámaras, micrófonos y fotógrafos, caminó con paso firme, pero con el rostro desencajado. Sabía que el futuro del juicio pendía de un hilo, y esa tensión se reflejaba en cada gesto.

Lo que se esperaba como una instancia clave terminó en un nuevo paso en falso del Poder Judicial, algo que Jana no dejó pasar. Sus declaraciones, cargadas de dolor, pero también de determinación, dejaron en claro que no está dispuesta a bajar los brazos.

El proceso por la muerte de Maradona sigue envuelto en incertidumbre. La posibilidad de que sea anulado o reiniciado desde cero a raíz de la actuación de la jueza Makintach generó malestar tanto en los familiares como en buena parte de la opinión pública. Para muchos, se trata de una maniobra que atenta contra el derecho a la verdad y a la justicia.

Por ahora, lo único certero es la postergación del juicio. Pero el mensaje de Jana fue contundente: el reclamo por justicia no se va a detener. Y su frase final, dura, cruda y sin eufemismos, lo dejó claro: “Juicio va a haber sí o sí”.