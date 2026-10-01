Bronca en Tigre: vecinos intentaron linchar a la abuela del acusado por el femicidio de Aixa

Esta exención establece que no son punibles de la pena por encubrimiento aquellos familiares directos —como cónyuges, padres, hijos, hermanos y ascendientes en línea recta, incluidos los abuelos— que hayan prestado ayuda o refugio a un imputado para eludir la acción de la justicia o evitar su detención.

La norma contempla la afectividad y los lazos de sangre, considerando que no se puede exigir legalmente a un familiar directo que entregue a sus allegados a las autoridades.

Excepciones y posibles imputaciones

A pesar de esta protección de origen, la exención penal para familiares no es absoluta ni automática en todos los escenarios. La abuela del imputado podría quedar expuesta a imputaciones penales en los siguientes supuestos: