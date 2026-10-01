Bronca en Tigre: vecinos intentaron linchar a la abuela del acusado por el femicidio de Aixa
La mujer protegió a su nieto, Alejandro Daniel Sofía, tras el crimen de la joven de 20 años, que fue hallada ahorcada por su padre.
La indignación e impotencia por el femicidio de Aixa, la joven de 20 años asesinada en Tigre, se trasladó este viernes a las calles del barrio. Vecinos se concentraron frente al domicilio de la abuela del imputado e intentaron lincharla, luego de que se confirmara que detuvieran a su nieto Alejandro Daniel Sofía, que estaba en su casa.
Como bien trascendió, la mujer alojó y encubrió al sospechoso para evitar que fuera detenido por la policía.
Bronca en Tigre: vecinos intentaron linchar a la abuela del acusado por el femicidio de Aixa
La protesta comenzó como una concentración pacífica para exigir justicia por el crimen de Aixa, pero con el transcurso de las horas la tensión escaló drásticamente. Tras la detención del acusado, vecinos arrojaron piedras y elementos contundentes contra la fachada de la vivienda, con la intención de ingresar al inmueble donde permanecía la mujer.
Ante el inminente peligro de linchamiento, varias dotaciones de la Policía Bonaerense y efectivos de Infantería desplegaron un operativo de emergencia en la zona para dispersar al tumulto. El episodio refleja el clima de extrema conmoción que atraviesa la comunidad local tras conocerse los escalofriantes detalles del femicidio y el posterior encubrimiento familiar, que le permitió al acusado mantenerse prófugo durante varias horas antes de ser capturado por las autoridades.
Qué dice el Código Penal sobre el encubrimiento de la abuela del presunto femicida
En la legislación argentina, la figura del encubrimiento está regulada en el artículo 277 del Código Penal. Sin embargo, el inciso 4 del mismo artículo contempla una excusa absolutoria por parentesco.
Esta exención establece que no son punibles de la pena por encubrimiento aquellos familiares directos —como cónyuges, padres, hijos, hermanos y ascendientes en línea recta, incluidos los abuelos— que hayan prestado ayuda o refugio a un imputado para eludir la acción de la justicia o evitar su detención.
La norma contempla la afectividad y los lazos de sangre, considerando que no se puede exigir legalmente a un familiar directo que entregue a sus allegados a las autoridades.
Excepciones y posibles imputaciones
A pesar de esta protección de origen, la exención penal para familiares no es absoluta ni automática en todos los escenarios. La abuela del imputado podría quedar expuesta a imputaciones penales en los siguientes supuestos:
-
Participación previa o colaboración activa en la huida: Si la fiscalía determina que la persona no se limitó a dar refugio, sino que colaboró activamente en la alteración o destrucción de pruebas del delito, o actuó con ánimo de lucro o beneficio económico, la exención podría caer.
Falso testimonio: Si al ser citada por la justicia a declarar bajo juramento (siempre que la norma procesal aplicable no la exima del deber de atestiguar en contra de un familiar) la persona incurre en falsedades intencionadas para desviar la investigación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario