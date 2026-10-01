Detuvieron al acusado del femicidio de Aixa en Tigre: su abuela lo encubrió

A pesar de los intentos de encubrimiento familiar, el trabajo de rastreo y los operativos desplegados por la policía permitieron ubicar al agresor, quien ya quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía a cargo de la causa le imputará el delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), mientras se evalúan eventuales responsabilidades legales sobre el círculo que colaboró en su huida.