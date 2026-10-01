Detuvieron al acusado del femicidio de Aixa en Tigre: su abuela lo encubrió
La fiscal del caso aseguró que el hallazgo del autor del femicidio de la joven de 20 años fue posible gracias a las "telecomunicaciones".
Efectivos policiales lograron la detención de Alejandro Daniel Sofía, acusado por el femicidio de Aixa, la joven de 20 años que fue brutalmente asesinada en el partido de Tigre. La captura del sospechoso se concretó tras una serie de tareas investigativas que permitieron dar con su paradero luego del crimen.
Según detallaron las fuentes de la investigación, el imputado intentó evadir a las autoridades de manera deliberada tras cometer el homicidio. Para lograr mantenerse en la clandestinidad, el joven contó con la complicidad y protección de su abuela, quien lo ocultó y facilitó los medios para que no fuera localizado de inmediato.
A pesar de los intentos de encubrimiento familiar, el trabajo de rastreo y los operativos desplegados por la policía permitieron ubicar al agresor, quien ya quedó a disposición de la Justicia. La fiscalía a cargo de la causa le imputará el delito de homicidio calificado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), mientras se evalúan eventuales responsabilidades legales sobre el círculo que colaboró en su huida.
Vecinos de Tigre marcharon tras el femicidio de Aixa y habló su padre: "Me arruinó la vida"
Familiares, amigos y vecinos de Aixa Dana Mili se movilizaron este jueves en Dique Luján, partido de Tigre, para reclamar justicia por la muerte de la joven de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles dentro de su vivienda.
La marcha comenzó frente a la casa ubicada en la zona de 12 de Octubre y 9 de Julio, donde el padre de Aixa encontró a su hija sin vida. Desde allí, familiares, allegados y vecinos recorrieron las calles de la localidad hasta llegar al puente de Dique Luján, en una movilización atravesada por el dolor y el pedido de esclarecimiento del caso.
Al ser consultado por los medios, el padre de la joven quebró en llanto y aseguró que el femicida "le arruinó la vida".
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