"Me mandé una cagada": el mensaje que mandó el acusado del femicidio de Aixa tras el crimen

La marcha comenzó frente a la casa ubicada en la zona de 12 de Octubre y 9 de Julio, donde el padre de Aixa encontró a su hija sin vida. Desde allí, familiares, allegados y vecinos recorrieron las calles de la localidad hasta llegar al puente de Dique Luján, en una movilización atravesada por el dolor y el pedido de esclarecimiento del caso.

Al ser consultado por los medios, el padre de la joven quebró en llanto y aseguró que el femicida "le arruinó la vida".