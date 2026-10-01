"Me mandé una cagada": el mensaje que mandó el acusado del femicidio de Aixa tras el crimen
Alejandro Daniel Sofía fue detenido en la tarde de este jueves, luego de ser encubierto varias horas por su abuela, en su vivienda de Tigre.
Tras el brutal femicidio de Aixa, la joven de 20 años asesinada en el partido de Tigre, se conocieron desgarradores detalles sobre el accionar del imputado inmediatamente después del crimen. En un intento por justificar lo ocurrido ante su entorno cercano, el agresor envió un contundente mensaje de texto a un amigo que terminó convirtiéndose en un indicio clave en la causa: "Me mandé una cagada".
La Justicia cree que la frase fue enviada a través de su teléfono celular poco después de concretar el ataque. Lejos de intentar brindar asistencia a la víctima o dar aviso a los servicios de emergencia, el imputado utilizó esa comunicación para iniciar su plan de fuga y buscar refugio en su círculo familiar.
Como parte de la reconstrucción de los hechos, las autoridades confirmaron que el joven acudió a la casa de su abuela, quien procedió a ocultarlo y encubrirlo de la policía para evitar su aprehensión. Sin embargo, el entrecruzamiento de llamadas y los peritajes tecnológicos realizados sobre las líneas telefónicas permitieron cercar al sospechoso hasta su posterior detención, que se llevó a cabo en la tarde de este jueves.
La captura del agresor pone el caso a disposición de la fiscalía interviniente, donde los mensajes enviados y las comunicaciones posteriores serán incorporados como evidencia determinante para sostener la imputación por femicidio.
Vecinos de Tigre marcharon tras el femicidio de Aixa y habló su padre: "Me arruinó la vida"
Familiares, amigos y vecinos de Aixa Dana Mili se movilizaron este jueves en Dique Luján, partido de Tigre, para reclamar justicia por la muerte de la joven de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles dentro de su vivienda.
La marcha comenzó frente a la casa ubicada en la zona de 12 de Octubre y 9 de Julio, donde el padre de Aixa encontró a su hija sin vida. Desde allí, familiares, allegados y vecinos recorrieron las calles de la localidad hasta llegar al puente de Dique Luján, en una movilización atravesada por el dolor y el pedido de esclarecimiento del caso.
Al ser consultado por los medios, el padre de la joven quebró en llanto y aseguró que el femicida "le arruinó la vida".
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