Caso Aixa: qué dice el Código Penal sobre el encubrimiento de la abuela del presunto femicida
Luego de que Alejandro Daniel Sofía fuese hallado por las autoridades en la casa de su abuela en Tigre, nace el interrogante de qué ocurrirá con la mujer.
Tras la detención del presunto femicida de Aixa en el municipio de Tigre, el foco de la investigación también se centró en la abuela de Alejandro Daniel Sofía, señalada por haberlo alojado y ocultado para evitar la acción de la policía.
Ante esta situación, surge un interrogante clave sobre las implicancias jurídicas para la mujer: ¿puede ir a prisión o cuenta con protección legal?
Femicidio de Aixa en Tigre: la excusa absolutoria por parentesco que establece el Código Penal
En la legislación argentina, la figura del encubrimiento está regulada en el artículo 277 del Código Penal. Sin embargo, el inciso 4 del mismo artículo contempla una excusa absolutoria por parentesco.
Esta exención establece que no son punibles de la pena por encubrimiento aquellos familiares directos —como cónyuges, padres, hijos, hermanos y ascendientes en línea recta, incluidos los abuelos— que hayan prestado ayuda o refugio a un imputado para eludir la acción de la justicia o evitar su detención.
La norma contempla la afectividad y los lazos de sangre, considerando que no se puede exigir legalmente a un familiar directo que entregue a sus allegados a las autoridades.
Excepciones y posibles imputaciones
A pesar de esta protección de origen, la exención penal para familiares no es absoluta ni automática en todos los escenarios. La abuela del imputado podría quedar expuesta a imputaciones penales en los siguientes supuestos:
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Participación previa o colaboración activa en la huida: Si la fiscalía determina que la persona no se limitó a dar refugio, sino que colaboró activamente en la alteración o destrucción de pruebas del delito, o actuó con ánimo de lucro o beneficio económico, la exención podría caer.
Falso testimonio: Si al ser citada por la justicia a declarar bajo juramento (siempre que la norma procesal aplicable no la exima del deber de atestiguar en contra de un familiar) la persona incurre en falsedades intencionadas para desviar la investigación.
Debate sobre la normativa del Código Penal
En los últimos años, casos de violencia extrema como los femicidios han abierto un debate parlamentario y doctrinario sobre la viabilidad de mantener la excusa absolutoria por parentesco en delitos graves, donde colectivos sociales y querellas han impulsado reformas para evitar que el círculo familiar impida o demore la detención de los sospechosos.
Por el momento, bajo el marco normativo actual, la mujer cuenta con el amparo del Código Penal en relación con el encubrimiento básico, si bien la fiscalía analiza la conducta precisa que mantuvo durante las horas en que el acusado permaneció prófugo.
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