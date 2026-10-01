Caso Aixa: qué dice el Código Penal sobre el encubrimiento de la abuela del presunto femicida

Excepciones y posibles imputaciones

A pesar de esta protección de origen, la exención penal para familiares no es absoluta ni automática en todos los escenarios. La abuela del imputado podría quedar expuesta a imputaciones penales en los siguientes supuestos:

Participación previa o colaboración activa en la huida: Si la fiscalía determina que la persona no se limitó a dar refugio, sino que colaboró activamente en la alteración o destrucción de pruebas del delito, o actuó con ánimo de lucro o beneficio económico, la exención podría caer.

Falso testimonio: Si al ser citada por la justicia a declarar bajo juramento (siempre que la norma procesal aplicable no la exima del deber de atestiguar en contra de un familiar) la persona incurre en falsedades intencionadas para desviar la investigación.

Debate sobre la normativa del Código Penal

En los últimos años, casos de violencia extrema como los femicidios han abierto un debate parlamentario y doctrinario sobre la viabilidad de mantener la excusa absolutoria por parentesco en delitos graves, donde colectivos sociales y querellas han impulsado reformas para evitar que el círculo familiar impida o demore la detención de los sospechosos.

Por el momento, bajo el marco normativo actual, la mujer cuenta con el amparo del Código Penal en relación con el encubrimiento básico, si bien la fiscalía analiza la conducta precisa que mantuvo durante las horas en que el acusado permaneció prófugo.