En el marco de esa causa, los dueños de los pitbulls deberán presentarse a declarar el próximo lunes 30 de noviembre en la Fiscalía.

Vecinos de Villa Elisa reclaman medidas urgentes

Personal municipal y de Defensa Civil se acercó al barrio

El nuevo ataque provocó el enojo de todos los residentes de la zona, dado que no se trata del primer episodio protagonizado por los mismos perros. Según detalló Sebastián, administrador del barrio, los casos se repiten desde hace casi un año.

Ante la cantidad de episodios reiterados, un grupo de vecinos decidió implementar el envío de avisos mediante un grupo de WhatsApp para alertar cuando los perros se encuentren en la calle. “Pitbulls sueltos y todos adentro”, es el mensaje que envían al menos dos veces por semana al chat grupal.

Además, vecinos haber recibido amenazas por parte de los propietarios de los animales cuando reclamaron medidas de seguridad.

Las denuncias apuntan a dos perros que viven en una casa del barrio: “No están contando con un cuidado responsable por parte de los dueños. La naturaleza de los perros ya es complicada, es una raza peligrosa, pero si los cuidan, los sacan con bozal y correa, seguramente no haya problemas”, mencionó Sebastián, en diálogo con A24.

Luego del episodio, personal de la división Orden Público de la Municipalidad de La Plata y Defensa Civil se acercaron hasta el lugar para hablar con los vecinos.

En cuanto a la víctima, fue asistida por personal médico y se encuentra en su casa recuperándose de las heridas.