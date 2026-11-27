Brutal ataque de dos pitbulls a una mujer en Villa Elisa: vecinos reclaman medidas urgentes
Los dueños de los perros ya fueron denunciados en varias oportunidades y amenazaron a los vecinos, pero los animales siguen sueltos.
Una mujer resultó gravemente herida en uno de sus brazos tras ser brutalmente atacada por dos perros de raza pitbull en la localidad de Villa Elisa, partido de La Plata. Vecinos reclaman que se tomen medidas urgentes, dado que los mismos perros ya mordieron a otros vecinos y hasta provocaron la muerte de una mascota.
El último hecho ocurrió ayer jueves en la calle 1, entre 419 y 422 bis cuando la mujer paseaba a su mascota. A raíz el ataque, la víctima sufrió una profunda herida en uno de sus brazos que le provocó una importante pérdida de sangre. Además, padeció lesiones en la cabeza.
Fueron los propios vecinos del barrio quienes tuvieron que intervenir para auxiliarla y le realizaron un torniquete hasta que llegara una ambulancia. IMÁGENES SENSIBLES.
Los perros ya atacaron a otras personas y mascotas
Este no es el primer ataque de los animales. Uno de los hechos ocurrió a fines de mayo, cuando los mismos perros atacaron a un caniche provocándole la muerte y lastimaron a la dueña.
La mujer realizó la denuncia penal ante la Comisaria 12° de Villa Elisa y el caso quedó radicado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17 de La Plata por el delito de lesiones leves e infracción Ley Nacional 14.346 de maltrato animal.
En el marco de esa causa, los dueños de los pitbulls deberán presentarse a declarar el próximo lunes 30 de noviembre en la Fiscalía.
Vecinos de Villa Elisa reclaman medidas urgentes
El nuevo ataque provocó el enojo de todos los residentes de la zona, dado que no se trata del primer episodio protagonizado por los mismos perros. Según detalló Sebastián, administrador del barrio, los casos se repiten desde hace casi un año.
Ante la cantidad de episodios reiterados, un grupo de vecinos decidió implementar el envío de avisos mediante un grupo de WhatsApp para alertar cuando los perros se encuentren en la calle. “Pitbulls sueltos y todos adentro”, es el mensaje que envían al menos dos veces por semana al chat grupal.
Además, vecinos haber recibido amenazas por parte de los propietarios de los animales cuando reclamaron medidas de seguridad.
Las denuncias apuntan a dos perros que viven en una casa del barrio: “No están contando con un cuidado responsable por parte de los dueños. La naturaleza de los perros ya es complicada, es una raza peligrosa, pero si los cuidan, los sacan con bozal y correa, seguramente no haya problemas”, mencionó Sebastián, en diálogo con A24.
Luego del episodio, personal de la división Orden Público de la Municipalidad de La Plata y Defensa Civil se acercaron hasta el lugar para hablar con los vecinos.
En cuanto a la víctima, fue asistida por personal médico y se encuentra en su casa recuperándose de las heridas.
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