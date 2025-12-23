Brutal ataque en Lanús: una joven recibió un disparo en un robo y se salvó de milagro
Dos motochorros sorprendieron a una chica de 25 años que caminaba junto a su padre y su perro. Aunque no hubo resistencia, los delincuentes dispararon y luego atacaron a un repartidor.
Un violento episodio de inseguridad conmocionó al partido bonaerense de Lanús durante la noche del domingo, cuando dos motochorros balearon en la cabeza a una joven de 25 años mientras paseaba a su perro junto a su padre. El ataque, ocurrido sin que la víctima ofreciera resistencia, quedó registrado por cámaras de seguridad y generó una fuerte indignación por el nivel de agresividad desplegado por los delincuentes.
El hecho se produjo cerca de las 22 en la intersección de las calles Montevideo y Juan B. Justo. En las imágenes captadas por los dispositivos de vigilancia de la zona se observa cómo la joven y su padre, un hombre de 63 años, son interceptados por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta. En cuestión de segundos, los ladrones abordaron a las víctimas con intenciones de robo, sin que mediara enfrentamiento alguno.
A pesar de que ni la joven ni su padre intentaron resistirse, uno de los atacantes abrió fuego de manera directa y le disparó a la chica en la cabeza. La violencia del acto dejó a ambos en estado de shock. Inmediatamente después, los delincuentes escaparon del lugar, dejando a la joven gravemente herida en plena vía pública.
En medio de la desesperación, el padre de la víctima la trasladó de urgencia al Hospital Narciso López de Lanús. Allí, el personal médico activó el protocolo de emergencia y le realizó estudios de alta complejidad, entre ellos una tomografía computada, para evaluar la gravedad de la lesión. El resultado trajo un alivio dentro del dramatismo: la bala no llegó a impactar de lleno y solo le rozó la cabeza, provocándole una herida superficial.
Gracias a ese desenlace, la joven se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, aunque permanece bajo observación médica. El caso, sin embargo, expuso una vez más el nivel de violencia con el que actúan algunos delincuentes, incluso cuando las víctimas no presentan oposición.
La secuencia no terminó allí. Según se informó, luego del ataque a la joven, los mismos motochorros arremetieron contra un repartidor que circulaba en bicicleta por la zona y había presenciado el hecho. Los agresores también efectuaron disparos contra el delivery, aunque en este caso no lograron herirlo y la víctima resultó ilesa.
El episodio es investigado por las autoridades, que analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Mientras tanto, el ataque generó preocupación entre los vecinos de Lanús, que reclaman mayores medidas de prevención ante hechos de violencia extrema que, una vez más, pudieron haber terminado en una tragedia.
