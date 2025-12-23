Brutal ataque en Lanús: una joven recibió un disparo en un robo y se salvó de milagro

hospital narciso lopez de lanus

La secuencia no terminó allí. Según se informó, luego del ataque a la joven, los mismos motochorros arremetieron contra un repartidor que circulaba en bicicleta por la zona y había presenciado el hecho. Los agresores también efectuaron disparos contra el delivery, aunque en este caso no lograron herirlo y la víctima resultó ilesa.

El episodio es investigado por las autoridades, que analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Mientras tanto, el ataque generó preocupación entre los vecinos de Lanús, que reclaman mayores medidas de prevención ante hechos de violencia extrema que, una vez más, pudieron haber terminado en una tragedia.