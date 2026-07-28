Brutal ataque en San Luis: le rompió el espejo del auto, fue a reclamar y lo molieron a golpes

Vecinos y transeúntes llamaron a la Policía

El ataque duró algunos minutos, hasta que los agresores se retiraron el lugar. Como consecuencia del hecho, dos integrantes de la familia resultaron con lesiones. Uno de ellos sufrió cortes en el cuello y el rostro, mientras que el otro presentó escoriaciones en el antebrazo izquierdo, el cuello y la cara.

Pocos minutos después, un móvil de la Policía que había sido alertado sobre la riña se hizo presente en el lugar y dio aviso de inmediato al personal médico del sistema de emergencias para que atendiera a los heridos. Según consignó el medio local El Chorrillero, los damnificados radicaron la denuncia al día siguiente.