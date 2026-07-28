Brutal ataque en San Luis: le rompió el espejo del auto, fue a reclamar y lo molieron a golpes
Todo comenzó luego de un reclamo por un incidente de tránsito. Dos personas resultaron lesionadas por la golpiza.
La tranquilidad que caracteriza a la localidad de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, se vio afectada el fin de semana por una discusión de tránsito que derivó en un violento episodio y culminó con dos personas lesionadas e importantes daños materiales en un reconocido restaurante de la zona.
El episodio se inició el domingo por la tarde, alrededor de las 17.40, cuando una camioneta Ford F-100 color crema impactó contra uno de los espejos retrovisores de un Volkswagen Nivus gris que se encontraba estacionado sobre la vía pública y pertenecía al dueño de un restaurante. Tras el incidente, el conductor se dio a la fuga por la conocida calle Los Paraísos.
Poco después, el dueño del auto ubicó a la camioneta estacionada en una cancha cercana e identificó al conductor, a quien conocía previamente. En ese contexto, el hombre le pidió disculpas y le aseguró que posteriormente se haría cargo de los daños ocasionados al vehículo.
Sin embargo, alrededor de una hora más tarde, el conductor regresó al restaurante, esta vez acompañado por unas ocho personas.
De acuerdo con la denuncia, de un momento a otro, el grupo comenzó a agredir físicamente tanto al comerciante como a sus hermanos, quienes se encontraban en el lugar. En medio de la brutal golpiza, los atacantes también provocaron destrozos materiales en el restaurante, arrojando y rompiendo varias sillas y mesas.
El ataque duró algunos minutos, hasta que los agresores se retiraron el lugar. Como consecuencia del hecho, dos integrantes de la familia resultaron con lesiones. Uno de ellos sufrió cortes en el cuello y el rostro, mientras que el otro presentó escoriaciones en el antebrazo izquierdo, el cuello y la cara.
Pocos minutos después, un móvil de la Policía que había sido alertado sobre la riña se hizo presente en el lugar y dio aviso de inmediato al personal médico del sistema de emergencias para que atendiera a los heridos. Según consignó el medio local El Chorrillero, los damnificados radicaron la denuncia al día siguiente.
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