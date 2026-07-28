"Abre, abre o te mato": amenazaron a un comerciante para robarle vino, cigarrillos y galletitas

El grupo se llevó packs de galletitas y otros productos en una secuencia que duró apenas dos minutos que parecieron una eternidad para la hora que era y en una calle poco transitada de San Justo.

Fuentes policiales confirmaron que los tres delincuentes y su cómplice, que los esperaba en un auto sobre la calle Figueroa Alcorta, lograron huir y permanecen prófugos.

Por el momento el video de la entrada y salida de los ladrones es la única prueba que se puede divulgar para poder identificarlos y atraparlos, ya que todos tenían la cara tapada.