"Abre, abre o te mato": amenazaron a un comerciante para robarle vino, cigarrillos y galletitas
Los delincuentes forzaron la entrada al local en La Matanza a punta de una escopeta. Tras arrinconar a la empleada demandaron una lista de víveres.
Tres delincuentes armados con una escopeta entraron por la fuerza el martes pasado a un kiosko de San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, y le exigieron a la empleada del local que les diera vino, cigarrillos y galletitas.
Mientras la mayoría de los consumidores junta los fondos para comprar cigarrillos sueltos, el grupo de delincuentes usó una escopeta para amedrentar a la empleada del kiosko ubicado sobre la calle en Figueroa Alcorta al 4300, en el barrio Villa Constructora de San Justo.
La violenta secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad del kiosko, y en el video que se hizo viral este martes se escucha decir al delincuente armado: "Abre, abre o te mato", tras lo cual la mujer no tuvo otra opción que dejarlos pasar.
Técnicamente el primer objetivo de los delincuentes no era la lista de víveres y cigarrillos sino el dinero en la caja registradora del negocio, pero al abrirla se dieron cuenta de que la recaudación había sido casi nula.
"Las galletitas, las galletitas"
Al darse cuenta de la falta de dinero, los delincuentes se concentraron en el stock del kiosko para al menos llevarse un botín en especias, y por eso se escucha a uno de ellos decir "las galletitas, las galletitas".
El grupo se llevó packs de galletitas y otros productos en una secuencia que duró apenas dos minutos que parecieron una eternidad para la hora que era y en una calle poco transitada de San Justo.
Fuentes policiales confirmaron que los tres delincuentes y su cómplice, que los esperaba en un auto sobre la calle Figueroa Alcorta, lograron huir y permanecen prófugos.
Por el momento el video de la entrada y salida de los ladrones es la única prueba que se puede divulgar para poder identificarlos y atraparlos, ya que todos tenían la cara tapada.
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