Horror en Villa Gesell: Lucía Sosa se negó a declarar por la muerte de su hija

Fiscalía Descentralizada N° 6 Villa Gesell

Sosa fue detenida el lunes por la tarde durante un operativo realizado en Villa Gesell. El procedimiento incluyó un allanamiento en su vivienda y fue llevado adelante por efectivos de la DDI de Dolores junto con la Sub DDI de Villa Gesell, con autorización del juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli. Tras el arresto, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de Madariaga.

El caso que conmociona a Villa Gesell

Lucía Sosa fue detenida a una semana de la muerte de su hija Isabella

La causa comenzó el 21 de julio, cuando Lucía Sosa llevó a Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. Según manifestó en ese momento, la niña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Pese a que los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, no lograron salvarla.

El caso dio un giro a raíz de los resultados de la autopsia y los antecedentes de Sosa. El informe forense determinó que la nena murió como consecuencia de una asfixia obstructiva que provocó una severa falta de oxígeno y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.

A partir de esos resultados, la fiscalía descartó la hipótesis inicial planteada por la madre y avanzó con una investigación penal que culminó, por el momento, con su detención e imputación por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Los antecedentes de Lucía Sosa

En 2018, Lucía Sosa fue juzgada por la muerte de Yazmín, una hija de 11 meses que había muerto en Mar del Plata en 2016. Durante ese proceso también se analizó el fallecimiento de otra de sus hijas, Candela, de seis meses, ocurrido en 2013.

Por el caso, tanto Sosa como su entonces pareja permanecieron detenidos cerca de dos años, pero finalmente fueron absueltos. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert consideraron en ese entonces que no existían pruebas suficientes para acreditar maltrato infantil, abuso sexual o agresiones físicas.

Pese a esto, el Juzgado de Familia dispuso medidas de protección sobre los demás hijos de la mujer. Algunos fueron alojados en hogares y otros fueron dados en adopción.

Tiempo después, Sosa se mudó a Villa Gesell, donde formó una nueva pareja con José Daniel Aguirre y tuvo dos hijos más: un nene que actualmente tiene cuatro años e Isabella, quien murió el pasado 21 de julio.