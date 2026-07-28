Horror en Villa Gesell: Lucía Sosa se negó a declarar por la muerte de su hija
La mujer no quiso responder a las preguntas del fiscal Juan Pablo Calderón. Seguirá detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte.
Lucía Sosa, la mujer detenida e imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo tras el fallecimiento de su hija Isabella Aguirre, de dos años en Villa Gesell, se negó a declarar ante el fiscal Juan Pablo Calderón, quien encabeza investigación.
La mujer había llegado alrededor de las 8 de la mañana a la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6, custodiada por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), a la espera de ser indagada por el fiscal, quien busca esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de la menor.
Tres horas más tarde, Sosa fue retirada del lugar y trasladada a un patrullero con destino a la Comisaría de la Mujer, en General Madariaga, donde permanecerá alojada.
La investigación continuará con otras declaraciones relevantes durante los próximos días. Una de ellas será la del hijo de cuatro años de Sosa y de Daniel Aguirre, quien ya fue apartado del cuidado de sus padres y permanece bajo resguardo en un instituto de menores. El niño ya fue sometido a una evaluación psicológica y será entrevistado en Cámara Gesell.
Además, para este miércoles está prevista la declaración testimonial de Lucas Ruiz, de 17 años, otro de los hijos biológicos de Sosa, fruto de su matrimonio anterior. El adolescente responsabilizó públicamente a su madre por la muerte de tres de sus hermanas y sostuvo que debería permanecer "presa o en un psiquiátrico".
Sosa fue detenida el lunes por la tarde durante un operativo realizado en Villa Gesell. El procedimiento incluyó un allanamiento en su vivienda y fue llevado adelante por efectivos de la DDI de Dolores junto con la Sub DDI de Villa Gesell, con autorización del juez de Garantías N° 6, Leopoldo Mancinelli. Tras el arresto, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de Madariaga.
El caso que conmociona a Villa Gesell
La causa comenzó el 21 de julio, cuando Lucía Sosa llevó a Isabella Aguirre al Hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell. Según manifestó en ese momento, la niña se había broncoaspirado mientras tomaba una mamadera. Pese a que los médicos realizaron maniobras de reanimación durante aproximadamente 40 minutos, no lograron salvarla.
El caso dio un giro a raíz de los resultados de la autopsia y los antecedentes de Sosa. El informe forense determinó que la nena murió como consecuencia de una asfixia obstructiva que provocó una severa falta de oxígeno y posteriormente un paro cardiorrespiratorio.
A partir de esos resultados, la fiscalía descartó la hipótesis inicial planteada por la madre y avanzó con una investigación penal que culminó, por el momento, con su detención e imputación por abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
Los antecedentes de Lucía Sosa
En 2018, Lucía Sosa fue juzgada por la muerte de Yazmín, una hija de 11 meses que había muerto en Mar del Plata en 2016. Durante ese proceso también se analizó el fallecimiento de otra de sus hijas, Candela, de seis meses, ocurrido en 2013.
Por el caso, tanto Sosa como su entonces pareja permanecieron detenidos cerca de dos años, pero finalmente fueron absueltos. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert consideraron en ese entonces que no existían pruebas suficientes para acreditar maltrato infantil, abuso sexual o agresiones físicas.
Pese a esto, el Juzgado de Familia dispuso medidas de protección sobre los demás hijos de la mujer. Algunos fueron alojados en hogares y otros fueron dados en adopción.
Tiempo después, Sosa se mudó a Villa Gesell, donde formó una nueva pareja con José Daniel Aguirre y tuvo dos hijos más: un nene que actualmente tiene cuatro años e Isabella, quien murió el pasado 21 de julio.
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