Mendoza: un sismo de 4,3 grados sacudió la provincia durante la madrugada

Doble temblor en menos de cinco horas

Este episodio se sumó a una secuencia de movimientos tectónicos en la región, ya que ocurrió cinco horas después a un sismo previo registrado la noche del lunes, a las 22:37 horas. Aquel primer evento alcanzó una magnitud revisada de 4,1 grados —luego de una estimación preliminar del organismo que la situaba en 4,8— y se originó a ocho kilómetros de profundidad, situando su epicentro al oeste de El Carrizal, a 35 kilómetros de Tunuyán y a 41 kilómetros de San Martín.