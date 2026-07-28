Se cortó la luz en un hospital y tuvieron que operar con la linterna de sus celulares
Por el temporal de nieve, falló el sistema eléctrico de respaldo del quirófano. El hospital, centro de referencia del que dependen 14 localidades, tenía dos cirugías de urgencia en desarrollo.
Las tormentas de nieve que cubren a la región cordillerana de la Patagonia generaron numerosos inconvenientes para los habitantes del sur del país e incluso obligaron a las autoridades de varios distritos a decretar una emergencia por condiciones climáticas extremas. En este marco, un corte de luz en el Hospital Zonal de Esquel, en Chubut, sorprendió al equipo médico: durante más de 20 minutos, dos cirugías de urgencia debieron continuar sin suministro eléctrico y los profesionales recurrieron a la luz de los celulares para poder seguir trabajando.
Hernán Navarro, médico cirujano que participó en la operación durante el corte de luz, dialogó con Radio Nacional y relató cómo se desarrolló la intervención durante la emergencia. "Se pudo hacer los últimos puntos y la recuperación del paciente de la anestesia bajo la luz del celular", expresó. El hospital, centro de referencia del que dependen 14 localidades de la región, tenía dos cirugías de urgencia en desarrollo.
Navarro participaba de una intervención por un problema biliar de alta complejidad. Tras manifestar que "no es la primera vez que nos ocurre esto", Navarro subrayó que "hay que poner un equipo electrógeno nuevo y que le dé luz a todo el hospital". "El Hospital no está en condiciones, no se puede seguir trabajando así", manifestó.
Entre los riesgos y consecuencias por el apagón que denunció el equipo de cirujanos se encuentra la interrupción de dos intervenciones quirúrgicas en simultáneo y la caída inmediata de la ventilación mecánica anestésica -vital para mantener con vida a los pacientes anestesiados-, además de la pérdida de los monitores multiparamétricos, lo que impidió el control continuo de los signos vitales. También quedaron fuera de servicio las torres de laparoscopía y los sistemas de aspiración.
Los médicos explicaron que, como el sistema de energía de respaldo no ingresó de manera automática, tuvieron que actuar de manera improvisada, interviniendo manualmente en el aparato y “puenteando” una llave térmica mediante un cable. “Resulta evidente que un sistema de respaldo que requiere una intervención manual en plena emergencia no reúne las condiciones mínimas de seguridad exigibles para un establecimiento sanitario”, indicaron los médicos en el escrito.
Los médicos piden que se investigue lo ocurrido
Ante la gravedad del caso, los profesionales médicos del área quirúrgica formularon una serie de planteos para resguardar la salud pública y su propio ejercicio profesional, entre las que se encuentran “la apertura inmediata de una investigación administrativa sobre los graves hechos acontecidos durante el corte de energía”. Además, pidieron la “elaboración de un informe técnico independiente que determine con precisión las causas del fallo tanto del sistema eléctrico principal como del sistema de energía de emergencia”.
También se solicitó una “evaluación integral de todo el equipamiento biomédico de alta complejidad y costo que pudo haber resultado dañado o afectado debido a las reiteradas oscilaciones, fluctuaciones y caídas de tensión (como torres de laparoscopía, arco en C, equipos de anestesia, monitores multiparamétricos, electrobisturíes, mesas eléctricas y equipos de esterilización)”.
En tanto, solicitaron la “certificación técnica formal del correcto funcionamiento del sistema eléctrico general antes de proceder a la reanudación de la actividad quirúrgica habitual del hospital” y la “implementación urgente de obras y refacciones necesarias para garantizar que el bloque quirúrgico cuente con un suministro eléctrico seguro, continuo y automático, evitando tener que recurrir a peligrosas maniobras manuales de puenteo de llaves térmicas durante una emergencia”. Finalmente, pidieron la “elevación de la denuncia a las máximas autoridades provinciales".
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