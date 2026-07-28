Se cortó la luz en un hospital y tuvieron que operar con la linterna de sus celulares

Los médicos piden que se investigue lo ocurrido

Ante la gravedad del caso, los profesionales médicos del área quirúrgica formularon una serie de planteos para resguardar la salud pública y su propio ejercicio profesional, entre las que se encuentran “la apertura inmediata de una investigación administrativa sobre los graves hechos acontecidos durante el corte de energía”. Además, pidieron la “elaboración de un informe técnico independiente que determine con precisión las causas del fallo tanto del sistema eléctrico principal como del sistema de energía de emergencia”.

También se solicitó una “evaluación integral de todo el equipamiento biomédico de alta complejidad y costo que pudo haber resultado dañado o afectado debido a las reiteradas oscilaciones, fluctuaciones y caídas de tensión (como torres de laparoscopía, arco en C, equipos de anestesia, monitores multiparamétricos, electrobisturíes, mesas eléctricas y equipos de esterilización)”.

En tanto, solicitaron la “certificación técnica formal del correcto funcionamiento del sistema eléctrico general antes de proceder a la reanudación de la actividad quirúrgica habitual del hospital” y la “implementación urgente de obras y refacciones necesarias para garantizar que el bloque quirúrgico cuente con un suministro eléctrico seguro, continuo y automático, evitando tener que recurrir a peligrosas maniobras manuales de puenteo de llaves térmicas durante una emergencia”. Finalmente, pidieron la “elevación de la denuncia a las máximas autoridades provinciales".