Brutal ataque transfóbico en Córdoba: sin mediar palabra, le arrojó un piedrazo en plena sala de espera

En un primer momento, las autoridades judiciales habían optado por imponerle al sospechoso una prohibición de acercamiento. La medida desató el inmediato repudio de la damnificada, quien hizo pública su angustia al sentirse vulnerable con el denunciado circulando sin restricciones.

“Es de no creer, Dios mío, sigue en libertad esta basura, hdmp, no lo puedo creer, casi nos mata”, manifestó mediante sus plataformas digitales. A renglón seguido, arremetió: “Cuántas mujeres murieron con restricción, con botón antipánico”.

Luego de que la damnificada prestara declaración y los testigos ratificaran su versión, se procedió a la detención del agresor.