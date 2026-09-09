Brutal ataque transfóbico en Córdoba: sin mediar palabra, le arrojó un piedrazo en plena sala de espera
Tras lo sucedido, la Fiscalía ordenó la detención del hombre de 65 años acusado de golpear a la víctima con un objeto contundente.
Un violento episodio de discriminación y agresión física sacudió a la comunidad de Río Tercero, Córdoba, en los últimos días. Un hombre de 65 años fue detenido por la policía, acusado de haber atacado brutalmente a una mujer trans dentro de la sala de espera de un centro de asistencia médica local, para luego dirigirle insultos transfóbicos relacionados con su identidad de género.
El hecho ocurrió el jueves pasado, cerca de las 15:30 horas. La víctima se encontraba pacíficamente sentada junto a un acompañante aguardando ser atendida cuando el agresor irrumpió en el lugar. Sin que existiera un enfrentamiento previo ni mediara palabra alguna, el acusado le arrojó a corta distancia un objeto contundente —similar a una piedra— que impactó de lleno en su abdomen.
Imputación por delito de odio
La secuencia completa de la agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del centro de salud, material que resultó clave para que los investigadores pudieran reconstruir el ataque y confirmar la mecánica de los hechos.
A partir de la incorporación de estos registros fílmicos y la toma de testimonios, la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero ordenó la inmediata detención del sospechoso. El hombre quedó formalmente imputado por el delito de lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género, una figura agravada que contempla la violencia motivada por prejuicios hacia la comunidad trans.
Antes de quedar detenido, le habían puesto una perimetral
El fiscal Nicolás Torres asumió la conducción de las actuaciones judiciales e instruyó múltiples diligencias destinadas a precisar la mecánica de los hechos y deslindar las responsabilidades penales.
En un primer momento, las autoridades judiciales habían optado por imponerle al sospechoso una prohibición de acercamiento. La medida desató el inmediato repudio de la damnificada, quien hizo pública su angustia al sentirse vulnerable con el denunciado circulando sin restricciones.
“Es de no creer, Dios mío, sigue en libertad esta basura, hdmp, no lo puedo creer, casi nos mata”, manifestó mediante sus plataformas digitales. A renglón seguido, arremetió: “Cuántas mujeres murieron con restricción, con botón antipánico”.
Luego de que la damnificada prestara declaración y los testigos ratificaran su versión, se procedió a la detención del agresor.
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