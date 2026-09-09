"Synthetic drugs" en Córdoba: el pacto fantasma que culminó con una detención por venta de drogas
Más de dos kilos de marihuana, MDMA, LSD, hongos alucinógenos y otras drogas fueron incautadas durante un operativo de la Policía Federal.
Un hombre de 27 años fue detenido por la Policía Federal en Córdoba acusado de vender drogas a través de redes sociales. La investigación comenzó tras una denuncia anónima y terminó con el secuestro de más de dos kilos de marihuana, MDMA, LSD, hongos alucinógenos y otras sustancias.
Cómo comenzó la investigación por venta de drogas en Córdoba
La causa se inició a partir de una denuncia anónima que advertía sobre un hombre que se encargaba de comercializar sustancias ilícitas en la capital cordobesa. Según la información aportada, los contactos con los compradores se realizaban mediante distintas plataformas y redes sociales.
A partir de esa denuncia, y con el aval de la Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico de Córdoba, tomo intervención en el caso la División Antidrogas de la provincia, llevando a cabo distintas tareas de inteligencia para el esclarecimiento del caso.
Como parte de esas medidas se utilizó la figura del denominado “agente revelador”, que permitió identificar al sospechoso y determinar cómo operaba.
La investigación determinó que el hombre se dedicaba a la comercialización de estupefacientes y utilizaba dos perfiles de una reconocida red social para acordar las “negociaciones”. Luego, se concretaban las entregas bajo la modalidad conocida como “delivery”.
El pacto fantasma que terminó con la detención
Con esa información, los efectivos acordaron un punto de encuentro con el sospechoso bajo la apariencia de una supuesta compra de drogas. Cuando se concretó la reunión, los agentes detuvieron al hombre y procedieron al secuestro de distintas sustancias y elementos.
Durante el procedimiento se encontraron varias dosis de marihuana, dos comprimidos de MDMA y algunos gramos de cristal de metanfetamina. También incautaron 1.433.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.
Encontraron más drogas dentro de un inmueble
Después de la detención, los efectivos lograron localizar un inmueble que, según la pesquisa, habría sido utilizado por el sospechoso para guardar las drogas que posteriormente ofrecía a la venta.
Con autorización de la Justicia, se realizó un allanamiento en dicho domicilio, el cual permitió secuestrar 2,650 kilos de marihuana, 141 unidades de MDMA con diferentes inscripciones, hongos alucinógenos y 400 microdosis de LSD.
Además, fueron encontrados 600.000 pesos en efectivo, dos notebooks, un teléfono celular, dos balanzas de precisión, un contador de billetes y documentación de interés para la causa.
El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y contó con la participación del can detector “Manteca”, junto con su guía.
El detenido, al igual que todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado que interviene en la causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.
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