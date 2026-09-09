"Synthetic drugs" en Córdoba: el pacto fantasma que culminó con una detención por venta de drogas

El pacto fantasma que terminó con la detención

Más droga incautada en el allanamiento Policía Federal

Con esa información, los efectivos acordaron un punto de encuentro con el sospechoso bajo la apariencia de una supuesta compra de drogas. Cuando se concretó la reunión, los agentes detuvieron al hombre y procedieron al secuestro de distintas sustancias y elementos.

Durante el procedimiento se encontraron varias dosis de marihuana, dos comprimidos de MDMA y algunos gramos de cristal de metanfetamina. También incautaron 1.433.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

Parte de la droga incautada en Córdoba

Encontraron más drogas dentro de un inmueble

Había más de dos kilos de marihuana, unidades de MDMA con diferentes inscripciones, hongos alucinógenos y 400 microdosis de LSD

Después de la detención, los efectivos lograron localizar un inmueble que, según la pesquisa, habría sido utilizado por el sospechoso para guardar las drogas que posteriormente ofrecía a la venta.

Con autorización de la Justicia, se realizó un allanamiento en dicho domicilio, el cual permitió secuestrar 2,650 kilos de marihuana, 141 unidades de MDMA con diferentes inscripciones, hongos alucinógenos y 400 microdosis de LSD.

El detenido es un ciudadano argentino de 27 años

Además, fueron encontrados 600.000 pesos en efectivo, dos notebooks, un teléfono celular, dos balanzas de precisión, un contador de billetes y documentación de interés para la causa.

El operativo contó con la participación del can detector “Manteca”, junto con su guía

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) y contó con la participación del can detector “Manteca”, junto con su guía.

El detenido, al igual que todos los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado que interviene en la causa por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.