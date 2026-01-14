Piden dadores de sangre para Bastian, el nene herido en el choque de Pinamar
La familia del menor difundió un especial pedido. Tras el accidente en La Frontera, continúa internado en terapia intensiva.
La familia de Bastian, el nene de 8 años que resultó gravemente herido en tras un choque en La Frontera de Pinamar, realizó un especial pedido mientras el menor continúa internado en terapia intensiva. A través de las redes, difundieron un comunicado solicitando dadores de sangre.
En el pedido, indicaron que quienes deseen donar se pueden acercar a Hospital de Pinamar desde este miércoles a las 7 de la mañana y realizar su contribución. Aclararon que necesitan dadores de sangre de cualquier grupo y factor.
“Necesitamos dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Si estás en Pinamar, llamamos a la solidaridad. Batian, de 8 años, mi nieto, está luchando por su vida!!”, publicó el martes por la tarde Bettiana, la abuela del nene, en redes sociales.
Macarena, madre del menor, viajó de urgencia a Pinamar tras enterarse del accidente. “Seguimos orando por vos, hijo. Vamos Pochi que de acá nos tenemos que ir juntos. Te amo hijo, sos mi vida entera”, escribió en las últimas horas.
Este miércoles, antes de que se conociera el último parte médico, Bettiana indicó que “mucha gente se acercó a donar sangre” y pidió una cadena de oración por la recuperación del nene.
“Anoche salió un médico a hablar con nosotros. Nos dijo que Bastian tenía algunas cosas positivas y algunas cosas que seguían iguales, que seguía con fiebre, que teníamos que seguir esperando, rezando y, y viendo minuto a minuto la evolución, que hasta el momento el estado es crítico y reservado", dijo la mujer.
Otros familiares del nene y conocidos se sumaron al especial pedido difundiendo el comunicado de la familia a través de las redes, haciendo hincapié en la urgencia del caso. Incluso, varias personas se acercaron al centro médico para hacer su donación.
“Vine de Buenos Aires directamente acá. Llegué hace una hora y vine con mis hijos, vamos a donar los tres”, contó Sergio, un vecino de Moreno, que se acercó al hospital. “Son criaturas muy chiquitas, uno es padre y no quisiera estar en el lugar de ellos. Son momentos difíciles y hay que apoyar, aunque no los conozcamos. Que sepan que dentro de todo, hay gente que todavía se mueve por uno”, agregó.
En tanto, la abuela del nene informó que por el momento el menor no puede ser trasladado a otro hospital de alta complejidad debido a su estado crítico. “Hay que esperar que él esté estable. Confiamos muchísimo en Dios, no dejamos de rezar un segundo. Estamos haciendo una campaña de oración, enviándole luz, energía y pensamientos positivos para él”, indicó en diálogo con Telefe.
El accidente ocurrió el lunes cerca de las 20 en La Frontera, Pinamar, e involucró a una camioneta Amarok y a un vehículo UTV, donde viajaba Bastian junto a su padre y otra mujer. El nene fue trasladado de urgencia en el Hospital Comunitario de Pinamar en muy grave estado. Desde el siniestro, permanece internado en terapia intensiva.
