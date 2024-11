Brutal crimen en San Miguel: una mamá defendió a su hijo en una pelea y murió de una puntada en un ojo

Los gritos de los hombres no sólo alertaron a Guzmán, que estaba durmiendo en su casa y escuchó la voz de su hijo, sino también a un grupo de personas que se encontraba en otra vivienda de la cuadra y también salió a la calle.

Con el rejunte de personas en la vereda la discusión se volvió física y cuando Guzmán quiso defender a su hijo uno de los agresores le clavó una "lanza tumbera" en el ojo.

La mujer murió casi en el acto, mientras el agresor se fugó.

"Ella estaba durmiendo y salió de la casa porque a mi sobrino le chocaron el auto con el que trabaja de remisero. Cuando mi sobrino ve que le rompieron todo el auto, se pelea y viene J.M., y le tira una lanza en el ojo a mi hermana y me la desploma ahí mismo", contó Liliana Guzmán, que participó de una marcha para pedir justicia por su hermana.

nadia guzman san miguel crimen.jpg

"Yo necesito justicia por mi hermana, porque me la mataron sin motivo. Me la mataron acá mismo con una lanza con la que le reventaron la cabeza, estando la Policía, que no hizo nada", lamentó la mujer.

Con el paso de las horas la Policía bonaerense detuvo a un hombre como sospechoso por el crimen, que además podría estar ligado a la venta de drogas en el barrio Santa Brígida.

Desde la fiscalía de Malvinas Argentinas evitaron dar precisiones sobre el caso.