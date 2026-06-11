Caso Agostina Vega: aseguran que no le tomaron muestras de ADN a su madre

Cómo sigue el estado de salud de la madre de Agostina Vega

melisa heredia mamá agostina vega Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.

Melisa Heredia continúa internada en el Hospital San Roque tras descompensarse por un cuadro de deshidratación. Esta semana, Nayi informó a El Doce que su estado es “delicado” y la mujer “está devastada”.

El letrado también indicó que, por el momento, no hay precisiones sobre una posible alta médica y aseguró que “se está evaluando su recuperación”.

Miguel Heredia, abuelo materno de Agostina, también se expresó sobre la salud de su hija: “Psicológicamente, el estado de ella es medio complicado, porque está viviendo una realidad paralela. Ella cree que su hija va a volver", indicó.

Y agregó: "Ella estuvo en el velorio, en el entierro de mi nieta, pero en ese momento estaba un poco sedada y todavía no asume la realidad. Hay días que está bien y otros días que está mal. Todavía no termina de asumir que Agostina no está con vida".

En paralelo, aclaró que los profesionales optaron por no contarle todavía los detalles más duros de la autopsia. “Ella sabe lo que pasó, no tiene detalles, pero sabe”, explicó Miguel.

Femicidio de Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los detenidos

Claudio barrelier soledad andreani Claudio Barrelier y Soledad Andreani, ambos detenidos por el femicidio de Agostina Vega

Hasta el momento hay tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

Para la fiscalía, cada uno habría cumplido un rol específico antes y después del crimen: Barrelier se encuentra en el centro de la investigación, señalado como el autor material del femicidio.

Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en la misma casa que él. Está acusado de ocultar pruebas clave para la causa.

En el caso de Soledad Andreani, la última detenida, la Justicia la apunta por haberle prestado a Barrelier su auto Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra donde, una semana después de su desaparición, se encontraron los restos.