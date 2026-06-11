Caso Agostina Vega: aseguran que no le tomaron muestras de ADN a su madre
Melisa Heredia continúa internada y en estado delicado desde que se encontraron los restos de la adolescente en Córdoba.
En el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, en las últimas horas allegados a Melisa Heredia, madre de la adolescente, desmintieron que le hayan tomado muestras de ADN a la mujer a pedido de la Justicia, tal como había trascendido.
El rumor se difundió a pocos días de que Carlos Nayi, el abogado de Heredia, asegurara que se encontraron dos restos de ADN debajo de las uñas de Agostina.
“Hay evidencia de defensa y de ataque, concretamente en el ADN que están debajo de sus uñas”, indicó Nayi respecto al hallazgo del material genético. Agregó entonces que “puede ser de ella misma y de un agresor o, bien, de dos agresores”.
En ese sentido, desde el entorno de la madre de Agostina sostuvieron: “No hubo ninguna toma de muestras, totalmente falso lo que se difundió”, según publicó Noticias Argentinas.
Lo cierto es que la causa liderada por el fiscal Raúl Garzón permanece bajo secreto de sumario, por lo que no se difundieron resultados certeros respecto a la toma de muestras de los restos de ADN encontrados debajo de las uñas de la adolescente asesinada.
Cómo sigue el estado de salud de la madre de Agostina Vega
Melisa Heredia continúa internada en el Hospital San Roque tras descompensarse por un cuadro de deshidratación. Esta semana, Nayi informó a El Doce que su estado es “delicado” y la mujer “está devastada”.
El letrado también indicó que, por el momento, no hay precisiones sobre una posible alta médica y aseguró que “se está evaluando su recuperación”.
Miguel Heredia, abuelo materno de Agostina, también se expresó sobre la salud de su hija: “Psicológicamente, el estado de ella es medio complicado, porque está viviendo una realidad paralela. Ella cree que su hija va a volver", indicó.
Y agregó: "Ella estuvo en el velorio, en el entierro de mi nieta, pero en ese momento estaba un poco sedada y todavía no asume la realidad. Hay días que está bien y otros días que está mal. Todavía no termina de asumir que Agostina no está con vida".
En paralelo, aclaró que los profesionales optaron por no contarle todavía los detalles más duros de la autopsia. “Ella sabe lo que pasó, no tiene detalles, pero sabe”, explicó Miguel.
Femicidio de Agostina Vega: el rol que habría tenido cada uno de los detenidos
Hasta el momento hay tres detenidos por el femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.
Para la fiscalía, cada uno habría cumplido un rol específico antes y después del crimen: Barrelier se encuentra en el centro de la investigación, señalado como el autor material del femicidio.
Osvaldo Fassetta, quien conocía a Barrelier desde hace pocos meses y vivía en la misma casa que él. Está acusado de ocultar pruebas clave para la causa.
En el caso de Soledad Andreani, la última detenida, la Justicia la apunta por haberle prestado a Barrelier su auto Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra donde, una semana después de su desaparición, se encontraron los restos.
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