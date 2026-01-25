Brutal entradera a un jubilado en Saavedra: perdió la vida por un infarto
Una pareja de adultos mayores fue atacada por asaltantes en su domicilio. Cuando la mujer logró liberarse y llamar al 911, su marido ya había fallecido.
Un hombre de 74 años falleció tras ser víctima de un asalto violento en su casa del barrio porteño de Saavedra, en la madrugada del sábado. El incidente ocurrió en un domicilio de la calle Núñez al 4000, al que tres delincuentes accedieron forzando la reja de una ventana de la cocina.
El ataque se registró alrededor de las 5.28 de la mañana. Según la denuncia, los asaltantes agredieron a la pareja de adultos mayores que vivía en el lugar. En el transcurso del asalto, la mujer de 73 años fue golpeada y amordazada por los ladrones, quienes luego huyeron.
Después de permanecer varios minutos inmovilizada, la mujer logró liberarse y contactar al 911 para solicitar auxilio. Al arribar al sitio, efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que el jubilado ya estaba sin vida.
Los tres delincuentes continúan prófugos, y se revisan imágenes de cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificarlos y reconstruir su escape.
Caso Jeremías Monzón: el hermano de un acusado amenazó de muerte a un joven cercano a la víctima
Recientemente el caso de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe entre el 18 y el 22 de diciembre del año pasado, cobró relevancia mediática porque se filtró el video que filmaron sus agresores durante el crimen. Además, fue detenida en las últimas horas la madre de una de las jóvenes acusadas.
Ahora tomó estado público un nuevo suceso en la causa: un hombre de 21 años denunció que recibió amenazas de muerte por parte del hermano del adolescente de 14 años que fue imputado por el homicidio.
Así lo registró este viernes a la tarde en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Según su testimonio, subió una historia de Instagram en la que pedía justicia por Jeremías y como respuesta recibió las intimidaciones. “¿Querés que te rompa la cabeza?“, ”Dejá de subir giladas porque ya te busco", “Te re c* a balazos”, “Quiero hablar una cosita con vos” y “Nos vemos en un ratito”, habrían sido los mensajes que recibió.
Jeremías Monzón fue asesinado en un predio privado ubicado frente al Club Colón. Por el crimen se encuentra imputada y en prisión preventiva una adolescente de 16 años, su madre, y otros dos menores, de 14 y 15 años, a los que se les atribuyeron responsabilidades, aunque no son “punibles”.
En los primeros días de la causa las autoridades a cargo señalaron que los acusados, dos de ellos punibles, grabaron el brutal ataque y homicidio. Ese video, que es analizado por las autoridades, comenzó a circular en las últimas horas en diversos grupos de WhatsApp.
“ Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca ”, manifestó Rugna en diálogo con Sol Play.
El abogado subrayó que no descartan ninguna hipótesis respecto a que existe la posibilidad que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa.
