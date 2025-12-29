Brutal femicidio en Lomas del Mirador: una mujer fue apuñalada en el cuello
Janet Karina Arotinco Palomino, de 44 años, fue atacada a plena luz del día mientras caminaba por la calle. El agresor está prófugo.
Una mujer de 44 años fue brutalmente asesinada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. La víctima caminaba por la calle a plena luz del día cuando fue apuñalada en el cuello por un hombre que la persiguió y la atacó. El agresor está prófugo.
El femicidio ocurrió el domingo, poco antes de las 7 de la mañana en la calle Huergo al 1600, entre Alicia Moreau de Justo y Roque Sáenz Peña, en la mencionada localidad del partido de La Matanza, y quedó registrado en un video.
La víctima fue identificada como Janet Karina Arotinco Palomino, 44 años y nacionalidad peruana.
El femicidio quedó registrado en un video grabado por una cámara de vigilancia vecinal. En las imágenes se ve a la mujer caminando junto a un perro, cuando el hombre aparece en escena y cambia de dirección para empezar a perseguirla.
Los investigadores del caso descartaron que se trate de un robo ya que la víctima tenía todas sus pertenencias, entre ellas, su celular, una pulserita de oro, dinero en efectivo, una tarjeta SUBE y las llaves de su casa.
Tras el ataque, la mujer llegó a pedir ayuda. Los gritos fueron escuchados por dos vecinas y al salir vieron a la mujer malherida y llamaron inmediatamente al 911.
“El que la apuñaló dobló en la esquina. Cuando la vio caminando dobló y fue atrás de ella. Pareciera que la cruzó de casualidad o que la estaba esperando”, analizó Irma, una de las vecinas que escuchó los gritos de Janet.
“Escuché una sola vez que dijo ‘ayuda’ y ‘ay’, fue cuando la apuñaló. Y nada más, no escuché que el hombre gritara o le dijera ‘dame todo’. Nada. Ella tenía todo en los bolsillos”, agregó la vecina en diálogo con la prensa.
Según contó Irma, la policía tardó "media hora" en acercarse al lugar. Cuando una ambulancia arribó el sitio del femicidio, constató la muerte de la mujer, que presentaba múltiples heridas cortantes en el cuello y en el pecho. "Parece que la apuñalada que le dio ya no había nada que hacerle, pobre”, comentó.
Minutos después del femicidio, un hombre identificado como Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56 años, se acercó a la escena y se identificó ante la policía que era pareja de la víctima.
Mientras tanto, el agresor sigue prófugo. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente y dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del femicidio. Entre ellas, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar al autor del ataque.
