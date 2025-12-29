Brutal femicidio en Lomas del Mirador: una mujer fue apuñalada en el cuello

Tras el ataque, la mujer llegó a pedir ayuda. Los gritos fueron escuchados por dos vecinas y al salir vieron a la mujer malherida y llamaron inmediatamente al 911.

femicidio lomas del mirador

“El que la apuñaló dobló en la esquina. Cuando la vio caminando dobló y fue atrás de ella. Pareciera que la cruzó de casualidad o que la estaba esperando”, analizó Irma, una de las vecinas que escuchó los gritos de Janet.

“Escuché una sola vez que dijo ‘ayuda’ y ‘ay’, fue cuando la apuñaló. Y nada más, no escuché que el hombre gritara o le dijera ‘dame todo’. Nada. Ella tenía todo en los bolsillos”, agregó la vecina en diálogo con la prensa.

Según contó Irma, la policía tardó "media hora" en acercarse al lugar. Cuando una ambulancia arribó el sitio del femicidio, constató la muerte de la mujer, que presentaba múltiples heridas cortantes en el cuello y en el pecho. "Parece que la apuñalada que le dio ya no había nada que hacerle, pobre”, comentó.

Minutos después del femicidio, un hombre identificado como Américo Isaías Cornejo Cancho, de 56 años, se acercó a la escena y se identificó ante la policía que era pareja de la víctima.

Mientras tanto, el agresor sigue prófugo. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente y dispuso una serie de medidas para avanzar en el esclarecimiento del femicidio. Entre ellas, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría local trabaja para reconstruir las últimas horas de la víctima e identificar al autor del ataque.