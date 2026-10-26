"Te estamos esperando": el emotivo mensaje de la pareja del docente desaparecido en Tucumán

La última comunicación del docente con su pareja fue durante la tarde del día de su desaparición

La última comunicación del docente con su esposa fue mediante WhatsApp, donde le informaba que el camino estaba cerrado por la niebla. Su última respuesta, según relató su pareja, fue breve: “Bajo”.

Cómo sigue la búsqueda en el cerro Ñuñorco Grande

Imágenes del operativo de búsqueda del docente en Tucumán

La búsqueda de Raúl Moyano continúa principalmente en las laderas sur y sureste del Ñuñorco Grande con la participación de más de 100 efectivos y rescatistas. Las patrullas recorren áreas de difícil acceso, en un terreno condicionado por las lluvias, la neblina, el barro y las bajas temperaturas que se registran en los sectores elevados del cerro.

Imágenes del operativo de búsqueda del docente en Tucumán

El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, advirtió que "están empeorando las condiciones climáticas por la zona del Ñuñorco". "Ayer, además de lluvia, había nieve, por lo cual sería el tercer día que estamos con nieve en el sector. Es un cerro que tiene muchas dificultades y laderas. No vamos a dejar de buscar hasta encontrarlo”, remarcó.

En las últimas horas, a la búsqueda se sumaron personal de Gendarmería Nacional con drones y la División Canes de la Policía de Catamarca, con perros acostumbrados a la búsqueda en zonas altas, y una brigada especializada de la Policía de Mendoza.