"Te estamos esperando": el emotivo mensaje de la pareja del docente desaparecido en Tucumán
Raúl Alfredo Moyano fue visto por última vez el pasado 12 de octubre cuando emprendió un trekking al cerro Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle.
Raúl Alfredo Moyano, un docente rural jubilado de 59 años, lleva 14 días desaparecido tras ser visto por última vez cuando caminaba hacia la cima del cerro Ñuñorco Grande, en Tafí del Valle, Tucumán. En las últimas horas, su pareja publicó un conmovedor mensaje mientras continúa el operativo de búsqueda.
“Mi amor, ya 8 años compartiendo tu compañerismo, amistad, consejos a pesar de la distancia que vivíamos. Era como si estuvieses conmigo siempre, un mensaje, una llamada, una videollamada. 8 años intensos, muchos proyectos”, escribió Liliana Tunkiewiez en las redes sociales.
La publicación, que incluyó una foto de ambos, concluyó con un pedido dirigido a Moyano: “Necesito y que sea así que sigamos cumpliendo muchos años más, tu familia, tu familia que ensamblaste, tus amistades, todos te estamos esperando”.
El último mensaje del docente desaparecido en un cerro de Tucumán
Moyano fue visto por última vez el lunes 12 de octubre por la mañana, cuando comenzó una caminata en solitario por el cerro Ñuñorco Grande, en el sur de Tafí del Valle. El docente había viajado desde la Patagonia hasta su provincia natal para visitar a su familia y decidió emprender la caminata. Desde ese momento, nadie volvió a verlo.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, durante parte de aquel lunes, Moyano mantuvo contacto con su familia y hasta envió fotos de su travesía.
La última comunicación del docente con su esposa fue mediante WhatsApp, donde le informaba que el camino estaba cerrado por la niebla. Su última respuesta, según relató su pareja, fue breve: “Bajo”.
Cómo sigue la búsqueda en el cerro Ñuñorco Grande
La búsqueda de Raúl Moyano continúa principalmente en las laderas sur y sureste del Ñuñorco Grande con la participación de más de 100 efectivos y rescatistas. Las patrullas recorren áreas de difícil acceso, en un terreno condicionado por las lluvias, la neblina, el barro y las bajas temperaturas que se registran en los sectores elevados del cerro.
El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, advirtió que "están empeorando las condiciones climáticas por la zona del Ñuñorco". "Ayer, además de lluvia, había nieve, por lo cual sería el tercer día que estamos con nieve en el sector. Es un cerro que tiene muchas dificultades y laderas. No vamos a dejar de buscar hasta encontrarlo”, remarcó.
En las últimas horas, a la búsqueda se sumaron personal de Gendarmería Nacional con drones y la División Canes de la Policía de Catamarca, con perros acostumbrados a la búsqueda en zonas altas, y una brigada especializada de la Policía de Mendoza.
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