Brutal golpiza a una adolescente de 14 años en Vedia: hay tres menores involucradas

La causa quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial Junín, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven. Según explicaron las fuentes consultadas, las agresoras también son menores de edad y conocían a la víctima.

Como primeras medidas, se realizaron tres allanamientos, en los que se secuestraron celulares, la ropa que le fue sustraída a la víctima y el palo con el que la golpearon.

Por el momento, la causa está caratulada como lesiones leves, aunque la fiscalía no descarta incorporar otros delitos vinculados a lo ocurrido durante la agresión.