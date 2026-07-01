Brutal golpiza a una adolescente de 14 años en Vedia: hay tres menores involucradas
La víctima fue golpeada brutalmente en el patio de una casa de la localidad bonaerense. La agresión quedó registrada en un video.
Una violenta agresión a una adolescente de 14 años conmocionó a la comunidad de Vedia, ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires. El ataque ocurrió el sábado 27 de junio en el patio de una casa y fue llevado a cabo por tres menores de edad, que conocían a la víctima. El violento episodio quedó registrado en un video, que grabó una de las atacantes y que ahora es una de las principales pruebas de la causa.
La grabación dura casi dos minutos y deja en evidencia la magnitud del ataque. En la secuencia se oye a las agresoras incitar a una de ellas a golpear a la víctima, mientras la increpan con frases como: “Dale un bife por hablar al pedo”, “Pegale” y “Sacale el buzo”. Además, la discusión incluyó insultos, golpes con un palo y reclamos por supuestos rumores y publicaciones en redes sociales.
Segundos más tarde, la víctima le pide perdón a la adolescente que tiene enfrente. Si bien los motivos de la golpiza aún no están esclarecidos, una de las hipótesis tiene que ver con una disputa por el novio de una de las atacantes.
La adolescente fue atendida en el hospital local, donde constataron distintas lesiones. Además, intervino el Área de Asistencia a la Víctima, que le brindó contención psicológica.
La denuncia fue presentada el mismo sábado, pero la investigación cobró otra dimensión cuando el video llegó a manos de los investigadores el martes y permitió contextualizar la secuencia completa de la agresión.
La causa quedó a cargo de la UFI N°12 del Departamento Judicial Junín, con intervención del Juzgado de Garantías del Joven. Según explicaron las fuentes consultadas, las agresoras también son menores de edad y conocían a la víctima.
Como primeras medidas, se realizaron tres allanamientos, en los que se secuestraron celulares, la ropa que le fue sustraída a la víctima y el palo con el que la golpearon.
Por el momento, la causa está caratulada como lesiones leves, aunque la fiscalía no descarta incorporar otros delitos vinculados a lo ocurrido durante la agresión.
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