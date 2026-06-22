Denuncian al director de un colegio de Quilmes por agredir a una moza en un famoso bar

Ante esto, Cristal les pidió disculpa y dio aviso a su superior, quien manejaba un mejor nivel de inglés. Cuando el hombre se acercó, los clientes le comentaron que “estaban disconformes con el servicio porque tardaron 20 minutos en retirarles los platos” de la mesa.

Pese a esto, el maltrato no cesó. Cristal aseguró que Symmonds continuó haciéndole gestos y burlas, por lo que ella decidió cambiarse de piso para continuar con sus tareas.

Director Colegio Quilmes Video El video que complica al denunciado

Sin embargo, minutos después, Symmonds subió al mismo piso y volvió a hostigarla: “Me buscó y volvió a hablarme en inglés. Le repetí que no lo entendía y le dije que me disculpara, pero siguió agrediéndome. Me tocó el hombro, la cara, le dije que no me tocara y lo seguía haciendo”, denunció.

Cristal decidió bajar por las escaleras para pedirle ayuda a los encargados. Fue entonces cuando se produjo la escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad, en las que se lo ve al hombre persiguiéndola.

Director Colegio Quilmes denuncia El hombre fue identificado a partir de una reseña y del relato de gente allegada a él

Como si fuera poco, luego de este episodio, el hombre dejó un comentario en Google donde no solo criticaba el servicio del bar, sino que le adjudicaba a la víctima el mantener una relación con su gerente, lo cual la joven desmintió rotundamente.

Director Colegio Quilmes La reseña que hizo Mark Symmunds sobre el Trade Sky Bar

"Vos podés hacer una reseña, no ir nunca más o no recomendar el bar, pero nunca podés agredir de esa manera a nadie, ni a una mujer ni a una camarera ni a ninguna persona, y mucho menos si sos el director de un colegio primario. Me parece súper grave la imagen que da y el ejemplo que está dando a los nenes, es gravísimo", expresó la víctima.

Según explicó, gracias a esa reseña logró identificar al hombre y al día siguiente se presentó ante la Comisaría Vecinal 1-D de la Policía de la Ciudad para radicar la denuncia correspondiente.

Hasta el momento, ni el propio Mark Symmunds ni otras autoridades de la mencionada institución educativa hicieron declaraciones públicas sobre lo ocurrido en el bar del centro porteño.