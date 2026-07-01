"Manteca", el perro héroe que encontró más de 22 kilos de cocaína en la Terminal de Córdoba

De acuerdo con la investigación, esa marca coincidiría con la utilizada por la organización criminal liderada por el narcotraficante salteño conocido como "El Patrón del Norte", que identificaba sus cargamentos de droga con ese distintivo.

Se encontraron 20 ladrillos con la marca del delfín

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, quien ordenó la detención inmediata de las dos mujeres que transportaban las valijas. Las sospechosas, de 21 y 58 años y ambas de nacionalidad argentina, quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Se hallaron 20 ladrillos de clorhidrato de cocaína, identificados con el sello de un delfín, que arrojaron un peso total de 22,8 kg

Además de la cocaína, durante el procedimiento la Policía secuestró dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.

Por la magnitud del operativo y la cantidad de droga incautada, también se hizo presente en el lugar el ministro de Seguridad de Córdoba, Pablo Quinteros, quien brindó colaboración mediante un dispositivo de seguridad perimetral a cargo de efectivos de la fuerza provincial.

La causa continúa en etapa de investigación para determinar el destino final del cargamento y establecer si existen más personas involucradas.