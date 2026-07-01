"Manteca", el perro héroe que encontró más de 22 kilos de cocaína en la Terminal de Córdoba
El perro de la Policía Federal fue clave para descubrir una importante carga de droga oculta. Dos mujeres fueron detenidas.
Un perro detector de drogas, perteneciente a la Policía Federal Argentina, fue el protagonista de un megaoperativo contra el narcotráfico realizado en la ciudad de Córdoba. Gracias a la intervención del can llamado "Manteca", los efectivos lograron encontrar más de 22 kilos de cocaína que estaban escondidos en el equipaje de dos pasajeras.
El procedimiento se llevó a cabo en la Terminal de Ómnibus de la capital cordobesa, en el marco del operativo de control de encomiendas denominado "Crazy Dolphin", desarrollado por personal de la División Antidrogas Córdoba del Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
Los policías realizaban controles preventivos sobre pasajeros y equipajes cuando el perro especializado en la detección de narcóticos comenzó a marcar dos valijas pertenecientes a dos pasajeras que viajaban en un micro proveniente de San Salvador de Jujuy.
Ante esa señal, los efectivos, junto al guía del animal, revisaron el contenido del equipaje y encontraron un total de 20 ladrillos de clorhidrato de cocaína, con un peso de 22,8 kilogramos.
Dos detenidas por el operativo "Crazy Dolphin" en la Terminal de Córdoba
La droga estaba distribuida en paquetes que llevaban impreso el dibujo de un delfín, un sello que, según los investigadores, sería utilizado por una organización criminal para identificar sus cargamentos.
De acuerdo con la investigación, esa marca coincidiría con la utilizada por la organización criminal liderada por el narcotraficante salteño conocido como "El Patrón del Norte", que identificaba sus cargamentos de droga con ese distintivo.
Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal Nº 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, quien ordenó la detención inmediata de las dos mujeres que transportaban las valijas. Las sospechosas, de 21 y 58 años y ambas de nacionalidad argentina, quedaron imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas.
Además de la cocaína, durante el procedimiento la Policía secuestró dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la causa.
Por la magnitud del operativo y la cantidad de droga incautada, también se hizo presente en el lugar el ministro de Seguridad de Córdoba, Pablo Quinteros, quien brindó colaboración mediante un dispositivo de seguridad perimetral a cargo de efectivos de la fuerza provincial.
La causa continúa en etapa de investigación para determinar el destino final del cargamento y establecer si existen más personas involucradas.
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