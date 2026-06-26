Moreno: una madre golpeó a una docente en una reunión y le provocó una hemorragia nasal
La agresora había sido previamente cita por las autoridades pero ingresó al establecimiento insultando al personal. La directora también resultó herida
Una grave situación de violencia se registró en la Escuela Primaria N.º 29, La Reja Grande, en el partido de Moreno, cuando la madre de una alumna agredió físicamente a la directora del establecimiento y a una docente tras haber sido convocada para una reunión.
Según la denuncia policial presentada por la directora del establecimiento, el hecho se produjo dentro del aula de 5° cuando los alumnos se encontraban en medio de una clase.
La mujer llegó al establecimiento y comenzó a insultar al personal presente. En un estado de alteración, empujó a la directora y se dirigió al aula donde se encontraba su hija. Al ingresar, le propinó un golpe de puño en la cara a la docente identificada como C., provocándole una hemorragia nasal.
Como consecuencia del impacto, la maestra cayó y golpeó su cabeza contra el marco de una puerta, lo que le provocó además un corte en el cuero cabelludo. Debido a la gravedad de los golpes, la mujer recibió asistencia de una enfermera de un centro de salud cercano, pero luego fue trasladada a una clínica por las lesiones sufridas.
Tras el episodio, la mamá de la alumna manifestó que su reacción respondía a un supuesto maltrato hacia otra de sus hijas, indicó el portal Inforbano.
El ataque derivó en la suspensión de clases y en la convocatoria a un paro distrital docente para este viernes 26, e informaron que se realizará un abrazo solidario frente a la escuela, ubicada en La Madre 2002, La Reja Grande. “Le decimos no a la violencia”, expresa la convocatoria difundida por los sindicatos, de acuerdo a lo que indicó Moreno noticias.
Por su parte, la Asociación de Maestros de la Enseñanza Técnica (AMET) de la provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a la agresión y remarcó que “la violencia no puede tener lugar en las instituciones educativas”.
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