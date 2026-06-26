Moreno: una madre golpeó a una docente en una reunión y le provocó una hemorragia nasal

El ataque derivó en la suspensión de clases y en la convocatoria a un paro distrital docente para este viernes 26, e informaron que se realizará un abrazo solidario frente a la escuela, ubicada en La Madre 2002, La Reja Grande. “Le decimos no a la violencia”, expresa la convocatoria difundida por los sindicatos, de acuerdo a lo que indicó Moreno noticias.

Por su parte, la Asociación de Maestros de la Enseñanza Técnica (AMET) de la provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio” a la agresión y remarcó que “la violencia no puede tener lugar en las instituciones educativas”.