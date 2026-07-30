Brutal intento de robo en Lanús: una camioneta intervino y los motochorros respondieron a los tiros
La secuencia se desarrolló frente a un colectivo lleno de pasajeros. Los delincuentes también apuntaron contra el conductor.
Una violenta secuencia de inseguridad se registró en pleno centro de Lanús, cuando dos motochorros armados intentaron robarse una moto delante de un colectivo repleto de pasajeros. La secuencia quedó registrada en un video grabado por una de las pasajeras. Una camioneta blindada intervino para frustrar el asalto.
El episodio ocurrió sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura del cruce con la avenida Presidente Raúl Alfonsín, pocos minutos después de que los delincuentes concretaran el robo de otra moto en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada.
Según puede observarse en las imágenes, uno de los dos asaltantes, que se desplazaban en una moto blanca, descendió del rodado y le apuntó directamente a la cabeza con un arma de fuego para obligarlo a bajar de la moto.
La dramática situación ocurrió justo frente a un colectivo lleno de pasajeros que se había detenido por el semáforo. Desde el interior de la unidad, una mujer comenzó a filmar toda la escena: "Le están robando, ay Dios", se la escucha decir durante la grabación, mientras el motociclista forcejeaba con los delincuentes para evitar que le robaran la moto.
Incluso, en medio de la brutal secuencia, se observa como uno de los motochorros le apunta al colectivero, que era testigo de todo el asalto. Mientras todo sucedía, varios vehículos continuaban circulando alrededor del hecho.
Cuando parecía que los motochorros iban a concretar el violento robo, una camioneta blindada de color gris que circulaba por la zona irrumpió en la escena y realizó una maniobra para interponerse entre los delincuentes y la víctima, impidiendo que completaran el asalto.
La reacción de los atacantes fue inmediata. Uno de ellos efectuó un tiro directamente contra la camioneta, pero, a pesar de los disparos, el conductor del vehículo continuó avanzando y los delincuentes desistieron del robo de la moto.
La secuencia continuó con una persecución. La camioneta salió detrás de los motochorros mientras estos escapaban a toda velocidad por la avenida. Durante la fuga, uno de los delincuentes volvió a disparar contra el vehículo en al menos una segunda oportunidad antes de darse a la fuga por una de las calles laterales.
La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa" y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano, quien ordenó las primeras medidas para avanzar con la investigación.
La fiscalía inició una investigación de oficio para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias del violento enfrentamiento.
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