Brutal intento de robo en Lanús: una camioneta intervino y los motochorros respondieron a los tiros

Cuando parecía que los motochorros iban a concretar el violento robo, una camioneta blindada de color gris que circulaba por la zona irrumpió en la escena y realizó una maniobra para interponerse entre los delincuentes y la víctima, impidiendo que completaran el asalto.

La reacción de los atacantes fue inmediata. Uno de ellos efectuó un tiro directamente contra la camioneta, pero, a pesar de los disparos, el conductor del vehículo continuó avanzando y los delincuentes desistieron del robo de la moto.

La secuencia continuó con una persecución. La camioneta salió detrás de los motochorros mientras estos escapaban a toda velocidad por la avenida. Durante la fuga, uno de los delincuentes volvió a disparar contra el vehículo en al menos una segunda oportunidad antes de darse a la fuga por una de las calles laterales.

La causa fue caratulada como "robo en grado de tentativa" y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano, quien ordenó las primeras medidas para avanzar con la investigación.

La fiscalía inició una investigación de oficio para esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar las circunstancias del violento enfrentamiento.