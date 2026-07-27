Un policía de la Ciudad mató a un motochorro que intentó robarle en Los Polvorines

Quién era el delincuente abatido

Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes intentó escapar a las corridas, pero cayó herido a pocos metros de la esquina. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el delincuente falleció en el lugar. Según indicaron las autoridades, fue identificado como B.L.M., de 17 años y con domicilio en José C. Paz.

En poder del delincuente abatido, los investigadores incautaron una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm, la cual no registraba pedido secuestro activo en los sistemas de consulta.

En tanto, el otro motochorro habría resultado herido por uno de los disparos, pero logró escapar a bordo de la moto en la que ambos se movilizaban. Según detallaron fuentes cercanas a la investigación consultadas por Infobae, el delincuente se dio a la fuga en dirección a la Ruta Provincial 197 y es intensamente buscado.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas. El procedimiento fue caratulado en una causa por tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado.

Como parte de las primeras medidas ordenadas por la fiscalía, la escena del hecho fue preservada para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos, quienes revelaron los rastros de los disparos y otras evidencias encontradas sobre la calzada.