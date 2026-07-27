Un policía de la Ciudad mató a un motochorro que intentó robarle en Los Polvorines
El efectivo estaba de franco cuando fue interceptado por dos delincuentes armados que intentaron robarle la moto. Buscan al segundo asaltante.
Un efectivo de la Policía de la Ciudad abatió a un motochorro durante un intento de robo en la localidad de Los Polvorines, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Un segundo delincuente resultó herido, pero logró darse a la fuga y es intensamente buscado.
El hecho ocurrió el sábado por la mañana sobre la Ruta 8, entre las calles Baroni y Chile, y quedó registrado en un video grabado por una cámara de seguridad que captó toda la secuencia.
De acuerdo con las primeras informaciones, el efectivo, un oficial de 38 años que se encontraba franco de servicio, circulaba en su moto Honda Tornado junto a un acompañante cuando fue interceptado por dos motochorros que intentaron robarle el rodado a punta de pistola.
Intento de robo y tiroteo en Los Polvorines: un motochorro muerto
En medio de las amenazas, los delincuentes le exigieron que entregara la moto, por lo que el policía y su acompañante bajaron del rodado y caminaron unos metros hacia atrás. Sin embargo, el robo escaló rápidamente en un tiroteo a plena luz del día.
Durante el asalto, uno de los delincuentes efectuó al menos dos disparos contra el policía, aunque los proyectiles no llegaron a impactarlo. Ante la agresión, el efectivo respondió con su arma reglamentaria.
Quién era el delincuente abatido
Como resultado del enfrentamiento, uno de los asaltantes intentó escapar a las corridas, pero cayó herido a pocos metros de la esquina. Pese a la intervención de los servicios de emergencia, el delincuente falleció en el lugar. Según indicaron las autoridades, fue identificado como B.L.M., de 17 años y con domicilio en José C. Paz.
En poder del delincuente abatido, los investigadores incautaron una pistola Bersa Thunder calibre 9 mm, la cual no registraba pedido secuestro activo en los sistemas de consulta.
En tanto, el otro motochorro habría resultado herido por uno de los disparos, pero logró escapar a bordo de la moto en la que ambos se movilizaban. Según detallaron fuentes cercanas a la investigación consultadas por Infobae, el delincuente se dio a la fuga en dirección a la Ruta Provincial 197 y es intensamente buscado.
La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 18 de Malvinas Argentinas. El procedimiento fue caratulado en una causa por tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado.
Como parte de las primeras medidas ordenadas por la fiscalía, la escena del hecho fue preservada para permitir el trabajo de los peritos criminalísticos, quienes revelaron los rastros de los disparos y otras evidencias encontradas sobre la calzada.
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