Brutal pelea entre estudiantes en Mendoza: un adolescente terminó en terapia intensiva

Autoridades provinciales anunciaron que se están realizando investigaciones para identificar a los responsables y aplicar sanciones. “No es un hecho aislado, estas situaciones vienen repitiéndose con frecuencia y hay que abordarlas desde la prevención”, advirtió un vocero del Ministerio de Educación mendocino.

Batalla campal en Mendoza: terminó con tres jóvenes heridos

Uno de los jóvenes, de 16 años, sufrió un golpe en la cabeza producto de un piedrazo y fue trasladado de urgencia a un hospital de Godoy Cruz. Según el último parte médico, el chico se encuentra lúcido y estable, aunque continúa en observación bajo control intensivo.

El padre del adolescente contó al medio El Sol que su hijo no participaba en la pelea y que quedó atrapado por casualidad cuando los grupos comenzaron a enfrentarse. “Iba camino a la parada del micro y se cruzó con los chicos justo cuando empezó todo”, relató.