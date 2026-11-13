Brutal pelea y bullying en un colegio de Formosa: "¿Para qué querés tu buzo de pobre?"
La riña incluyó a varios estudiantes y el video se volvió viral en redes sociales. La escuela emitió un contundente comunicado.
Una pelea entre estudiantes de quinto año de la EPES N° 54 “Gobernador Juan José Silva”, conocida como el Colegio Nacional de Formosa, quedó expuesta en un video que se viralizó en redes sociales. El enfrentamiento ocurrió dentro de un aula y habría sido el desenlace de varias semanas de hostigamiento y bullying contra uno de los adolescentes.
El violento episodio tuvo como protagonistas a varios alumnos que, por unos minutos, permanecieron sin supervisión docente. Según trascendió, el profesor había tenido que retirarse del salón para atender una situación de emergencia y los jóvenes quedaron solos.
En ese contexto se produjo una discusión verbal que terminó con golpes de puño. Sin embargo, detrás de las imágenes que circularon en redes sociales habría una situación previa de maltrato que fue escalando con el correr de los días.
La frase que desencadenó la pelea
De acuerdo con la información que trascendió sobre el caso, uno de los adolescentes era blanco de burlas y provocaciones desde hacía varias semanas. El conflicto llegó a un punto crítico cuando otros estudiantes le quitaron un buzo.
En medio de la situación, uno de los alumnos le habría dirigido una frase despectiva: “¿Para qué querés tu buzo de pobre?”. El comentario provocó la reacción del joven, que perdió el control y comenzó a golpear con los puños al compañero.
El comunicado del Colegio Nacional de Formosa tras el video viral
Ante la viralización del video, desde la EPES N° 54 “Gobernador Juan José Silva” difundieron un comunicado dirigido a las familias y al resto de la comunidad educativa.
En el documento, las autoridades explicaron que intervienen frente a cada episodio conflictivo mediante la aplicación de los protocolos institucionales vigentes. También señalaron que esos procedimientos contemplan escuchar a todos los involucrados, acompañar a sus familias y realizar el seguimiento pedagógico correspondiente.
La escuela sostuvo que el abordaje de estos casos se enmarca en los Acuerdos Escolares de Convivencia y cuenta con la intervención del Consejo Escolar de Convivencia. Según expresaron, el objetivo es promover el respeto, el diálogo y el cuidado de los estudiantes.
Por último, desde la institución reafirmaron su compromiso con la convivencia escolar y destacaron el trabajo que realizan bajo los principios de la denominada “Pedagogía del Cuidado”. Esa perspectiva, explicaron, apunta a reparar los vínculos y construir relaciones basadas en el diálogo y el afecto.
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