Brutal pelea y bullying en un colegio de Formosa: "¿Para qué querés tu buzo de pobre?"

El comunicado del Colegio Nacional de Formosa tras el video viral

Ante la viralización del video, desde la EPES N° 54 “Gobernador Juan José Silva” difundieron un comunicado dirigido a las familias y al resto de la comunidad educativa.

En el documento, las autoridades explicaron que intervienen frente a cada episodio conflictivo mediante la aplicación de los protocolos institucionales vigentes. También señalaron que esos procedimientos contemplan escuchar a todos los involucrados, acompañar a sus familias y realizar el seguimiento pedagógico correspondiente.

La escuela sostuvo que el abordaje de estos casos se enmarca en los Acuerdos Escolares de Convivencia y cuenta con la intervención del Consejo Escolar de Convivencia. Según expresaron, el objetivo es promover el respeto, el diálogo y el cuidado de los estudiantes.

Por último, desde la institución reafirmaron su compromiso con la convivencia escolar y destacaron el trabajo que realizan bajo los principios de la denominada “Pedagogía del Cuidado”. Esa perspectiva, explicaron, apunta a reparar los vínculos y construir relaciones basadas en el diálogo y el afecto.