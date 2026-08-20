Brutal persecución en Neuquén: huía en una camioneta robada, atropelló a policías y cayó tras un choque
El sospechoso fue detenido luego de 40 minutos de fuga. La secuencia incluyó disparos y maniobras de riesgo en plena ciudad.
Vecinos de un barrio de la capital de Neuquén fueron testigos de una increíble persecución policial de alto riesgo que quedó registrada en varios videos. La secuencia comenzó cuando efectivos fueron alertados por maniobras imprudentes de un conductor y terminó 40 minutos después con un fuerte choque, disparos, dos policías atropellados y el sospechoso detenido.
El operativo se inició cerca de las 11 del martes en la zona de Río Colorado y Chascomús, en el barrio Valentina Sur, cuando efectivos policiales recibieron un aviso sobre una camioneta Toyota Hilux blanca que circulaba de manera temeraria. Cuando uno de los patrulleros se acercó, el conductor se dio a la fuga, lo que motivó en una impresionante persecución.
El video de la dramática persecución policial en Neuquén
En un primer momento intervino personal de la Policía Turística. Luego se sumaron móviles de las comisarías 12 y 44 y efectivos de la División Motorizada (DEMOSE), que intentaron rodear al vehículo para impedir que continuara la fuga.
Sin embargo, en medio del operativo, la camioneta aceleró marcha atrás para eludir a los policías y casi impacta contra varios vehículos que estaban estacionados. “Zafó el auto de mi cuñado de que no lo choquen”, relató uno de los testigos al medio LMNeuquén.
La persecución continuó por distintas calles de la ciudad y el conductor pasó varios semáforos en rojo mientras los efectivos intentaban detenerlo. En medio del operativo, uno de los patrulleros también hizo una maniobra marcha atrás y chocó contra un vehículo particular.
El momento de mayor tensión se produjo cuando los efectivos intentaron cerrarle el paso a la Toyota Hilux. Lejos de detenerse, el conductor embistió a los agentes de la Policía Motorizada, provocando que uno de ellos cayera al asfalto y otro resultara herido.
La fuga finalmente terminó cuando el conductor perdió el control de la camioneta e impactó contra un móvil policial que se encontraba sobre el césped, en la vereda de una vivienda. El choque provocó importantes daños tanto en la parte frontal de la Toyota Hilux como en la del patrullero.
Tiroteo, choque, una camioneta robada y dos detenidos
El sospechoso fue acorralado y detenido en el cruce de Choele Choel y El Dorado, a más de ocho kilómetros del lugar donde había comenzado la persecución. Además, durante el procedimiento se constató que tenía una herida de bala en un brazo, por lo que tuvo que recibir atención médica.
Al momento de su detención, se descubrió que el conductor viajaba acompañado por una mujer, quien también tuvo que ser asistida por un golpe en la cabeza. Según fuentes policiales citadas por el mencionado medio, tras recibir el alta, ambos iban a ser trasladados a la Comisaría 12.
Tras la detención, las autoridades verificaron además que la Toyota Hilux tenía pedido de secuestro vigente tras haber sido denunciada como robada. El requerimiento correspondía a la Comisaría 19.
La investigación quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Fernanda Sabatini dispuso la retención preventiva de las armas reglamentarias de los policías que participaron del operativo. En paralelo, el fiscal Horacio Maitini lleva adelante las actuaciones vinculadas con la camioneta robada y la imputación contra los detenidos por el delito de resistencia a la autoridad.
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