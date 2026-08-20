Brutal persecución en Neuquén: huía en una camioneta robada, atropelló a policías y cayó tras un choque

El momento de mayor tensión se produjo cuando los efectivos intentaron cerrarle el paso a la Toyota Hilux. Lejos de detenerse, el conductor embistió a los agentes de la Policía Motorizada, provocando que uno de ellos cayera al asfalto y otro resultara herido.

En medio de la huida, el sospechoso atropelló a dos policías

La fuga finalmente terminó cuando el conductor perdió el control de la camioneta e impactó contra un móvil policial que se encontraba sobre el césped, en la vereda de una vivienda. El choque provocó importantes daños tanto en la parte frontal de la Toyota Hilux como en la del patrullero.

Tiroteo, choque, una camioneta robada y dos detenidos

La camioneta terminó completamente destruida tras chocar contra la Policía

El sospechoso fue acorralado y detenido en el cruce de Choele Choel y El Dorado, a más de ocho kilómetros del lugar donde había comenzado la persecución. Además, durante el procedimiento se constató que tenía una herida de bala en un brazo, por lo que tuvo que recibir atención médica.

Al momento de su detención, se descubrió que el conductor viajaba acompañado por una mujer, quien también tuvo que ser asistida por un golpe en la cabeza. Según fuentes policiales citadas por el mencionado medio, tras recibir el alta, ambos iban a ser trasladados a la Comisaría 12.

Tras la detención, las autoridades verificaron además que la Toyota Hilux tenía pedido de secuestro vigente tras haber sido denunciada como robada. El requerimiento correspondía a la Comisaría 19.

La investigación quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal. La fiscal Fernanda Sabatini dispuso la retención preventiva de las armas reglamentarias de los policías que participaron del operativo. En paralelo, el fiscal Horacio Maitini lleva adelante las actuaciones vinculadas con la camioneta robada y la imputación contra los detenidos por el delito de resistencia a la autoridad.