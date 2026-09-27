La fuerte respuesta de Rolando Figueroa a Alfonso Prat-Gay por el impacto de Vaca Muerta
El gobernador neuquino cruzó al exministro de Economía, quien había cuestionado la falta de derrame económico del desarrollo petrolero en la provincia.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, le respondió con dureza al exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, luego de que este último afirmara que el explosivo crecimiento de Vaca Muerta aún "no derrama" sobre el resto de las actividades económicas locales y la sociedad.
El cruce en redes sociales y la invitación del gobernador
La polémica se desató luego de las críticas del exfuncionario nacional, lo que motivó una rápida réplica del mandatario patagónico a través de la red social X. Lejos de dejar pasar el comentario, Figueroa cuestionó la falta de conocimiento territorial de Prat-Gay:
- "¿Cómo estás Alfonso Prat-Gay? Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco", disparó el gobernador en su cuenta oficial.
- Junto al mensaje, el mandatario le compartió un reciente estudio elaborado por la Fundación Mediterránea para respaldar su postura con cifras oficiales.
- "La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad", sentenció Figueroa a modo de chicana política.
Los números del derrame: empleo, salarios y pobreza en Neuquén
Para contradecir la visión del exministro, el gobierno provincial se apoyó en los datos de la Fundación Mediterránea y del INDEC, que muestran un escenario laboral y social sumamente favorable en comparación con el resto del país:
- Expansión del empleo y la masa salarial: descontada la inflación, entre 2023 y 2025 la masa salarial del empleo formal privado creció un 13% en el rubro petróleo y gas, pero también se expandió fuertemente por fuera del sector hidrocarburífero, con un alza del 29% en bienes transables y un 17% en los demás sectores. Además, el empleo privado registrado aumentó alrededor del 7%, generando unos 12.000 nuevos puestos de trabajo y sumando la radicación de 186 nuevas empresas en la provincia.
- Desocupación récord: los datos del segundo trimestre de 2026 ubicaron la tasa de desempleo del aglomerado Neuquén-Plottier en apenas el 3,2%, una cifra significativamente menor al 6,3% de la Patagonia y al 7,9% del promedio nacional.
- Baja de la pobreza: durante el primer semestre de 2026, la pobreza en el conglomerado urbano se ubicó en el 19,6%, lo que representó una reducción de 2,8 puntos porcentuales respecto del semestre anterior, quedando muy por debajo del alarmante 32,3% nacional.
El cruce político se produjo pocos días después de que la provincia presentara su balance de gestión "1000 días, 1000 razones, 1000 obras", donde se detallaron millonarias inversiones en rutas, infraestructura carcelaria, escuelas y hospitales, que el Ejecutivo vincula de manera directa con el incesante crecimiento de los recursos provinciales provenientes del desarrollo energético.
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