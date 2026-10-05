Macabro hallazgo en Neuquén: encontraron un dedo humano atado con alambre frente a un bar
Las empleadas del lugar se toparon con la escalofriante escena y dieron aviso a la Policía. Las incógnitas que rodean al caso.
Un macabro hallazgo sorprende a vecinos de la ciudad de Neuquén, donde encontraron un dedo índice humano atado con un alambre frente a un bar. Imágenes de cámaras de seguridad podrían ser claves para develar el misterio y responder cómo llegó hasta ahí
El inquietante episodio ocurrió el sábado, a la altura de la calle Presidente Arturo H. Illia 223, en inmediaciones al bar Santorini Coffee Store y fue descubierto por las empleadas del lugar. Ante la dramática situación, las trabajadoras dieron aviso de inmediato a la Policía de Neuquén. De acuerdo con lo publicado por medios locales, el dedo estaba atado con un alambre.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar del hallazgo desplegaron un operativo en el sector para preservar la escena. En paralelo, convocaron a personal de Criminalística para que llevara a cabo las primeras tareas periciales. Los peritos tomaron muestras en el sitio e incautaron el dedo para su posterior análisis.
La investigación del caso
Tras el episodio, en la investigación del hecho tomó intervención la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien dispuso el secuestro de la pieza para que sea sometida a los análisis correspondientes.
En las tareas intervienen el Cuerpo Médico Forense Judicial, Criminalística y la Policía Científica de la Policía de Neuquén.
Mientras desde la Fiscalía dirigen las primeras tareas para establecer el origen del hallazgo, se barajaron varias hipótesis del caso.
Las incógnitas del hallazgo que conmociona a Neuquén
En primer lugar, los investigadores intentarán determinar a quién pertenece el dedo y por qué apareció atado con un alambre en plena vía pública.
Según indicaron desde LMNeuquén, hasta el momento se confirmó que se trataba de un dedo índice humano.
En ese marco, los investigadores se centraron en realizar averiguaciones en diferentes hospitales y centros de salud de Neuquén con el objetivo de determinar si alguna persona fue atendida por una lesión compatible.
“Por el momento no tenemos ninguna identificación fehaciente ni comunicación de los nosocomios que nos pueda dar luz sobre de quién podría tratarse”, señalaron por su parte fuentes policiales a Infobae.
Hasta el momento, no trascendió si existe alguna denuncia vinculada al hecho, así como tampoco pudo determinarse quién es la persona que aparece en las cámaras ni por qué tenía el resto humano en su poder.
Las pericias sobre el dedo encontrado serán claves para aportar datos certeros a la causa, en medio del desconcierto y la incertidumbre que rodean al caso.
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