Macabro hallazgo en Neuquén: encontraron un dedo humano atado con alambre frente a un bar

Mientras desde la Fiscalía dirigen las primeras tareas para establecer el origen del hallazgo, se barajaron varias hipótesis del caso.

Las incógnitas del hallazgo que conmociona a Neuquén

Poder Judicial de Neuquén

En primer lugar, los investigadores intentarán determinar a quién pertenece el dedo y por qué apareció atado con un alambre en plena vía pública.

Según indicaron desde LMNeuquén, hasta el momento se confirmó que se trataba de un dedo índice humano.

En ese marco, los investigadores se centraron en realizar averiguaciones en diferentes hospitales y centros de salud de Neuquén con el objetivo de determinar si alguna persona fue atendida por una lesión compatible.

“Por el momento no tenemos ninguna identificación fehaciente ni comunicación de los nosocomios que nos pueda dar luz sobre de quién podría tratarse”, señalaron por su parte fuentes policiales a Infobae.

Hasta el momento, no trascendió si existe alguna denuncia vinculada al hecho, así como tampoco pudo determinarse quién es la persona que aparece en las cámaras ni por qué tenía el resto humano en su poder.

Las pericias sobre el dedo encontrado serán claves para aportar datos certeros a la causa, en medio del desconcierto y la incertidumbre que rodean al caso.