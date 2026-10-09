Brutal robo en José C. Paz: le dispararon 9 veces para llevarse su moto

Toda la secuencia quedó registrada en dos videos

En simultáneo, el otro motochorro sacó un arma y comenzó a disparar. Incluso, se bajó de la moto para tener un mejor ángulo de tiro.

Una vez que el delincuente logró deshacerse de la víctima, levantó la moto de la vereda y comenzó a escapar.

Lejos de ceder, y pese a que seguían disparándole, Sebastián usó un changuito de supermercado como escudo y comenzó a arrojarles mandiocas, lo primero que encontró a mano, pero tampoco consiguió frenarlos.

Otro ángulo del robo en José C. Paz

En su último intento por evitar el robo de su moto, su herramienta de trabajo, se abalanzó contra el delincuente, y fue entonces cuando cayó herido con dos disparos en la pierna. En total, el motochorro le disparó nueve veces.

La víctima está grave

La víctima fue asistida por los vecinos de la zona y luego trasladado a un hospital, donde permanece internado en terapia intensiva, en grave estado.

"Lo operaron ayer y todavía no despertó", contó Edgar, comerciante y testigo del robo, en diálogo con LN+. "Está peleando por su vida, estamos muy tristes, no sabíamos qué hacer", agregó.

Hasta el momento no trascendió si lograron identificar o capturar a los motochorros.