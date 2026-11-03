Femicidio de Nancy Godoy en Corrientes: la pista narco que tomó fuerza en la investigación

Los estudios forenses indican que presentaba múltiples lesiones compatibles con episodios de violencia sufridos en distintos momentos. Además, los investigadores intentan determinar si fue sometida a descargas eléctricas y si existió abuso sexual, una cuestión que todavía aguarda los resultados complementarios de los análisis patológicos.

Los peritos también buscan establecer las circunstancias en las que se produjo la amputación de una de sus manos, un aspecto que despertó interrogantes durante la investigación, aunque hasta el momento no existen elementos que permitan atribuirle un significado específico.

Los celulares y un mensaje bajo análisis

Los teléfonos celulares secuestrados constituyen otra de las pruebas clave de la investigación, ya que se espera que las pericias permitan reconstruir las comunicaciones y los movimientos previos y posteriores al crimen.

Entre los elementos incorporados al análisis figura un mensaje enviado desde un número desconocido, presuntamente asociado a un chip que luego habría sido descartado. La frase, "¿Qué hacemos con esto?", es examinada para determinar quién la envió, quién la recibió y si guarda relación con el asesinato.

Además, la Justicia intenta establecer quién trasladó el cuerpo hasta el lugar donde fue hallado y si participaron otras personas en el descarte de pertenencias o en la eventual alteración de la escena.

Quiénes son los detenidos por el femicidio de Nancy Godoy

Por el crimen permanecen detenidos Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, imputados como coautores de femicidio. También está detenida Rosa Leguizamón, acusada como coautora de homicidio simple, mientras que Ernesto Ezequiel Bordón se encuentra imputado por falso testimonio.

Entre las próximas medidas judiciales figura una pericia psiquiátrica a Leguizamón, mientras los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González aguardan nuevos resultados forenses y el avance de los análisis sobre los dispositivos electrónicos.

Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, señalados por el crimen de Nancy Godoy en Corrientes.

La familia de la docente rural sostiene que detrás del crimen podría existir una trama más compleja que la hipótesis de un ataque sexual y reclama que se profundicen todas las líneas de investigación para determinar si hubo más personas involucradas.