La pareja de la joven que murió al arrojarse de su vivienda aseguró no ser responsable

Por otro lado, la defensa indicó que no constan denuncias previas por violencia de género y que no se hallaron lesiones en el cuerpo de la víctima que indiquen agresiones físicas previas atribuibles a García.

En el expediente ya obran declaraciones de vecinos, informes médicos del SAME —que trasladó a la joven al Hospital Rossi, donde falleció— y el resultado de la autopsia.

Con base en estos elementos, la calificación legal del caso podría modificarse a “abandono de persona seguido de muerte”, aunque esa definición quedará supeditada al avance de las pericias y al análisis del conjunto de pruebas incorporadas a la causa.