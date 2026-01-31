La pareja de la joven que murió al arrojarse de su vivienda aseguró no ser responsable
El episodio se produjo el jueves en La Plata y hoy declaró el único sospechoso.
A dos días del fallecimiento de Rocío Aylén Alvarito, de 26 años, ocurrido tras caer desde el segundo piso de un edificio en La Plata, el único imputado en la causa prestó declaración ante la Justicia. Se trata de su pareja, Marcos Ariel García, quien permanece detenido y negó haber tenido responsabilidad en la muerte de la joven.
Durante su comparecencia ante el fiscal Álvaro Garganta, García admitió que mantuvo una discusión con Alvarito, aunque sostuvo que ella se arrojó del balcón por voluntad propia y que él intentó evitar el desenlace.
El episodio tuvo lugar en el departamento donde convivía la pareja, ubicado en la intersección de Diagonal 76 y calle 22, en el barrio La Loma. Según el relato del imputado, en medio de la pelea trató de impedir que la joven se lanzara desde el segundo piso, pero afirmó que ella lo empujó y terminó cayendo al vacío.
García se mostró visiblemente afectado durante la declaración, rompió en llanto y manifestó que llevaba más de 30 horas sin dormir ni alimentarse desde que ocurrió el hecho. También aseguró que, tras la caída, pidió auxilio a los gritos para alertar a los vecinos y solicitó que llamaran a la Policía.
El acusado adelantó que ampliará su testimonio cuando se encuentre en mejores condiciones emocionales.
Por otro lado, la defensa indicó que no constan denuncias previas por violencia de género y que no se hallaron lesiones en el cuerpo de la víctima que indiquen agresiones físicas previas atribuibles a García.
En el expediente ya obran declaraciones de vecinos, informes médicos del SAME —que trasladó a la joven al Hospital Rossi, donde falleció— y el resultado de la autopsia.
Con base en estos elementos, la calificación legal del caso podría modificarse a “abandono de persona seguido de muerte”, aunque esa definición quedará supeditada al avance de las pericias y al análisis del conjunto de pruebas incorporadas a la causa.
