Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de septiembre

clima despejado buenos aires.jpg

Alerta meteorológica complica el miércoles: las advertencias del SMN

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aún se recupera del mal clima de los últimos días. Tras las fuertes tormentas del viernes y sábado, las temperaturas han descendido considerablemente, aunque se espera que en los próximos días vuelvan a elevarse.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió por posibles chaparrones para el próximo sábado, este miércoles el clima será agradable, con un termómetro que oscilará entre los 8 y 17 grados y un cielo que irá de parcial a algo nublado.

Sin embargo, hay cinco provincias para las cuales el organismo del clima lanzó una alerta amarilla que habrá que tener en cuenta.

La advertencia del SMN para este miércoles abarca a las provincias de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y La Pampa. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

mapa_alertas