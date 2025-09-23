Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 24 de septiembre
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora paulatina en el clima de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Todos los detalles.
Si bien se espera que, en los próximos días, el clima mejore considerablemente, aun habrá que esperar para pasar la barrera de los 20 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este miércoles el termómetro oscilará entre los 8 y 17 grados, en lo que será una nueva jornada agradable pero fresca.
El cielo, en tanto, irá de parcial a algo nublado, con viento soplando desde el Este a velocidades que podrían alcanzar los 31 kilómetros por hora.
Pronóstico extendido en el AMBA
Para el jueves, subirán tanto la mínima como la máxima: las temperaturas irán de los 9 a 19 grados, en una jornada donde el cielo permanecerá algo nublado y el viento provendrá desde el Noreste. En este día también se esperan vientos fuertes, especialmente, durante la mañana y la tarde.
En tanto, el viernes llegarán por fin las térmicas por encima de los 20 grados: se prevé una máxima de 23 grados, aunque la jornada comenzará con fuertes ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Alerta meteorológica complica el miércoles: las advertencias del SMN
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aún se recupera del mal clima de los últimos días. Tras las fuertes tormentas del viernes y sábado, las temperaturas han descendido considerablemente, aunque se espera que en los próximos días vuelvan a elevarse.
Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió por posibles chaparrones para el próximo sábado, este miércoles el clima será agradable, con un termómetro que oscilará entre los 8 y 17 grados y un cielo que irá de parcial a algo nublado.
Sin embargo, hay cinco provincias para las cuales el organismo del clima lanzó una alerta amarilla que habrá que tener en cuenta.
La advertencia del SMN para este miércoles abarca a las provincias de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y La Pampa. La alerta contempla fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.
