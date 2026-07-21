Buenos Aires sigue siendo la mejor ciudad de América Latina para estudiar

La cuestión económica

La categoría con peor desempeño fue la accesibilidad económica. Buenos Aires quedó en el puesto 87, ocho lugares por debajo de la medición anterior. La dimensión combina los aranceles universitarios con el índice de costo de vida de Numbeo y el índice Big Mac de The Economist, que mide el poder adquisitivo. QS estimó que los estudiantes internacionales pagan en promedio unos 6.400 dólares anuales en las instituciones porteñas incluidas en el ranking –un valor influido por el peso de las universidades privadas dentro del grupo evaluado–.

La organización señaló que los costos pueden convertirse en un desafío para un sistema que históricamente atrajo estudiantes de otros países de América Latina por “la reputación académica, el ingreso abierto, la oferta educativa en español y carreras de grado históricamente gratuitas”. Según datos de 2023, los estudiantes extranjeros representan el 3,8% de la matrícula de educación superior en Argentina.

El informe también menciona el cambio normativo de mayo de 2025 que habilitó –por un decreto del Poder Ejecutivo– a las universidades públicas a cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que no tengan ciudadanía argentina ni residencia permanente. De todos modos, la decisión de aplicar esos cobros depende de cada institución y, según fuentes universitarias, el grupo de estudiantes alcanzados por la medida es mínimo.

“Introducir aranceles para estudiantes no residentes sin una estrategia coordinada de becas, visados y promoción del país como destino educativo podría erosionar precisamente la ventaja que ha atraído estudiantes regionales a Buenos Aires, en un momento en que el ranking ya identifica la accesibilidad económica como la categoría más débil de la ciudad”, señala el comunicado de QS.