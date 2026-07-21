Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el martes 21 de julio
El Servicio Metorológico Nacional prevé otra jornada con clima inestable y posibles lluvias en el AMBA. Qué dice el informe.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inició con clima inestable, algunas lluvias y un regreso del frío, y se espera que se mantenga la tendencia durante algunas jornadas, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el martes se mantienen las lloviznas este martes en la madrugada, para luego pasar a una jornada más estable desde la mañana, con cielo nublado y un termómetro oscilando entre 10 grados de mínima y 14 de máxima.
Clima: el pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El organismo nacional espera que la semana en la Ciudad y alrededores continúe con buenas condiciones del clima a partir del miércoles; con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, mientras que el termómetro rondará entre 8 y 13 grados.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, y con temperaturas estimadas en 8 grados para la mínima y 13 para la máxima.
El cierre de la semana, siempre de acuerdo con el SMN, sería todavía con tiempo estable: el viernes en el AMBA tendría cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con una mínima de 10 grados y una máxima de 15.
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