Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de julio

Además, el sol brillará por su ausencia, ya que el cielo permanecerá completamente cubierto a lo largo de todo el día. Este panorama gris, sumado a la posibilidad de que caigan algunas gotas, vendrá acompañado de un marcado descenso térmico: se espera un ambiente bastante frío, con una temperatura mínima que rondará los 9°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C, lo que obligará a buscar refugio en lugares cerrados para los tradicionales festejos.