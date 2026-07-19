Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 19 de julio
La Selección Argentina juega la final ante España y todo parece indicar que nos espera un día muy inestable en el AMBA. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente su pronóstico de lluvias y tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este domingo. Ante la inminente final del Mundial 2026, el organismo emitió una recomendación clara para los hinchas: organizarse para ver el partido decisivo bajo techo.
Respecto al termómetro, se espera una jornada fresca con marcas térmicas que oscilarán entre una mínima de 10°C y una máxima de 15°C. El mal tiempo irá cambiando de intensidad con el correr de las horas: las tormentas más fuertes se registrarán durante la madrugada, dando paso a chaparrones aislados hacia la mañana y la tarde. Recién por la noche el agua daría una tregua, aunque el cielo permanecerá completamente nublado y el ambiente seguirá húmedo.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Pronóstico extendido: cómo estará el clima el próximo lunes 20 de julio
El pronóstico anticipa que las malas condiciones climáticas se extenderán hasta el lunes, complicando los planes para quienes salgan a festejar el Día del Amigo. La inestabilidad meteorológica marcará el ritmo de la jornada, con una probabilidad baja de precipitaciones y chaparrones aislados especialmente durante la tarde.
Además, el sol brillará por su ausencia, ya que el cielo permanecerá completamente cubierto a lo largo de todo el día. Este panorama gris, sumado a la posibilidad de que caigan algunas gotas, vendrá acompañado de un marcado descenso térmico: se espera un ambiente bastante frío, con una temperatura mínima que rondará los 9°C y una máxima que apenas alcanzará los 13°C, lo que obligará a buscar refugio en lugares cerrados para los tradicionales festejos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario