Cambió el pronóstico y se vienen más días con lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo se queda la inestabilidad
El Día del Amigo en el AMBA se presenta con probabilidades de lluvias, las que se quedarán durante varias jornadas, según los informes.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra atravesada por otra seguidilla de jornadas con mal clima y mucha inestabilidad, y si bien rigen probabilidades de lluvias para este inicio de semana, las precipitaciones parecen quedarse por varios días.
El lunes, Día del Amigo, se presentó con probabilidades de lloviznas durante toda la jornada, mejorando recién en horas de la noche; y acompañado por temperaturas de entre 9 y 13 grados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantienen las lloviznas este martes en la madrugada, para luego pasar a una jornada más estable desde la mañana, con cielo nublado y un termómetro oscilando entre 10 grados de mínima y 14 de máxima.
Cuántos días con lluvias se esperan en el AMBA
El organismo nacional espera que la semana en la Ciudad y alrededores continúe con buenas condiciones del clima a partir del miércoles; con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche, mientras que el termómetro rondará entre 8 y 13 grados.
Del mismo modo, el jueves se anticipa con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, y con temperaturas estimadas en 8 grados para la mínima y 13 para la máxima.
El cierre de la semana, siempre de acuerdo con el SMN, sería todavía con tiempo estable: el viernes en el AMBA tendría cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con una mínima de 10 grados y una máxima de 15.
Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene malas noticias, ya que anticipa más días con mal clima en esta misma semana. El portal prevé un miércoles con 50% de probabilidades de "lluvia débil", centradas en horas de la mañana; y un 80% de chances de precipitaciones para el viernes, entre las 9 y las 12 horas.
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