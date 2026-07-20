Cambió el pronóstico y se vienen más días con lluvias en Buenos Aires: hasta cuándo se queda la inestabilidad

El cierre de la semana, siempre de acuerdo con el SMN, sería todavía con tiempo estable: el viernes en el AMBA tendría cielo mayormente nublado desde la madrugada y hasta la noche; con una mínima de 10 grados y una máxima de 15.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored tiene malas noticias, ya que anticipa más días con mal clima en esta misma semana. El portal prevé un miércoles con 50% de probabilidades de "lluvia débil", centradas en horas de la mañana; y un 80% de chances de precipitaciones para el viernes, entre las 9 y las 12 horas.