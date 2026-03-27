Buscan intensamente a un joven que desapareció en Córdoba: hay dos detenidos

En esa esquina, este último le habría pedido que entregara algo pero cuando se dispuso a hacerlo lo golpearon y le robaron el celular. Desconocen quién provocó el incidente. “Me dicen que este desconocido le da a mi hermano un envoltorio para que mi hermano haga un pasamano, que cuando mi hermano va a llevar esto en la esquina de ese kiosco, lo golpean y cuando mi hermano cae al piso le roban el celular y sale corriendo”, dijo la hermana al ElDoce.Tv.

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Tras ese episodio, Allende se reunió nuevamente con la pareja y el joven desconocido y emprendieron una caminata hacia la casa de este último para cargar su propio celular y llamar al presunto ladrón con la intención de recuperar el dispositivo. Todos se dirigieron a una vivienda cercana al centro de salud de la plazoleta Merlo. "Supuestamente ahí coordinaron para que a mi hermano le devuelvan su celular y bajan un par de cuadras más abajo”, añadió la mujer.

El joven que se encontraba con la novia decidió regresar, pero Allende habría decidido quedarse. Posteriormente, una cámara de seguridad lo captó cerca de las 6 de la mañana deambulando solo a unas cuadras del centro de salud. Ese fue el último registro.

La hermana de José Gabriel mantuvo una reunión con la fiscal de la causa y los responsables del operativo. Durante el encuentro, recibieron detalles sobre los procedimientos y avances realizados desde el inicio de la denuncia. En paralelo, familiares y allegados a Allende organizaron parahoy al mediodía una manifestación con corte en la Ruta Provincial 34, en el denominado Camino de las Altas Cumbres, a la altura del semáforo cercano al hospital de Mina Clavero.

desaparicion traslasierra La familia de José Allende relató que el joven fue visto por última vez en la madrugada del domingo 22 de marzo.

Bomberos Voluntarios, DUAR, ETAC y la Policía de Córdoba junto con 40 efectivos desplegaron tareas en sectores urbanos y rurales de la región de Traslasierra. La última vez que vieron a Allende vestía jogging negro, buzo marrón claro con letras blancas en la espalda, gorra negra y zapatillas negras. De acuerdo con la información suministrada por Valle Digital, en las últimas horas se realizó un nuevo operativo de búsqueda que estuvo supervisado por director de la Departamental San Alberto, Víctor Guzmán.

Como resultado de los operativos, dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Además, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos, prendas de vestir y un vehículo, todos elementos que podrían estar vinculados a la desaparición de Allende.

Las autoridades buscan determinar el rol de los detenidos y si tienen relación directa con el paradero del joven, cuyo caso mantiene en vilo a la región.

La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.