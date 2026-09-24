Condenan a 20 de años de prisión a la monja Kumiko Kosaka por abuso sexual de niños hipoacúsicos
Tras el fallo de la Suprema Corte mendocina que anuló su absolución, el Tribunal Penal Colegiado N°2 informó la sentencia fijada para la religiosa japonesa.
El Tribunal Penal Colegiado N°2 de Mendoza fijó este jueves la pena de 20 años de cárcel para la religiosa japonesa Kumiko Kosaka, tras hallarla responsable de los abusos sexuales perpetrados contra niños y jóvenes hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de cesura llevada a cabo durante la jornada del miércoles.
La sentencia judicial se produce casi un mes después de que la Suprema Corte de Justicia mendocina anulara la absolución previa de la monja y dispusiera que la nueva conformación del tribunal determinara la sanción correspondiente. Además de la pena privativa de la libertad, las autoridades judiciales impusieron a Kosaka una inhabilitación especial de 10 años para ejercer cualquier actividad que involucre el trato o trabajo con menores de edad.
Durante el proceso de fijación de la pena, el fiscal Alejandro Iturbide y los abogados querellantes habían solicitado una condena de 22 años de prisión junto con la inhabilitación decenal. Por su parte, la defensa técnica de la imputada mantuvo el reclamo por su inocencia y optó por no sugerir un monto de pena alternativo.
Por qué la monja Kumiko Kosaka no irá a la cárcel todavía
Pese al fallo adverso, Kosaka permanecerá en libertad debido a que la condena todavía no cuenta con la firmeza ejecutiva necesaria. Como medidas de caución, el tribunal resolvió mantener la retención de su pasaporte y ratificó la prohibición expresa para que la religiosa abandone el territorio de la provincia de Mendoza mientras avance la etapa de apelaciones.
Abusos sexuales en el Instituto Próvolo
La causa por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo comenzó a gestarse en noviembre de 2016, cuando exalumnos de la institución para niños sordos e hipoacúsicos rompieron el silencio. Las investigaciones judiciales confirmaron aberrantes agresiones físicas y sexuales contra menores de entre 5 y 17 años.
El proceso alcanzó su hito principal en noviembre de 2019 con las históricas condenas a los sacerdotes Horacio Corbacho (45 años) y Nicola Corradi (42 años, fallecido en 2021).
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario