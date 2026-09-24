Condenan a 20 de años de prisión a la monja Kumiko Kosaka por abuso sexual de niños hipoacúsicos.

Abusos sexuales en el Instituto Próvolo

La causa por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo comenzó a gestarse en noviembre de 2016, cuando exalumnos de la institución para niños sordos e hipoacúsicos rompieron el silencio. Las investigaciones judiciales confirmaron aberrantes agresiones físicas y sexuales contra menores de entre 5 y 17 años.

El proceso alcanzó su hito principal en noviembre de 2019 con las históricas condenas a los sacerdotes Horacio Corbacho (45 años) y Nicola Corradi (42 años, fallecido en 2021).