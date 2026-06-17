Buscan regular el uso, venta y promoción de vapeadores en la Ciudad de Buenos Aires

• Prohibición de la venta, entrega o suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina a menores de 18 años.

• Prohibición del uso de estos productos en espacios cerrados de acceso público, como escuelas, hospitales, centros culturales y medios de transporte.

• Prohibición de publicidad, promociones, ofertas gratuitas y patrocinios fuera de los comercios habilitados.

• Obligación de exhibir advertencias sanitarias visibles en los comercios habilitados.

vapeadores El proyecto prevé multas y sanciones para los comercios que no cumplan con la normativa

• Implementación de campañas de concientización en establecimientos educativos sobre los efectos de la nicotina en el cerebro de un adolescente.

• Información obligatoria para mujeres embarazadas sobre los riesgos asociados al consumo durante la gestación.

• Actualización de los programas para dejar de fumar en hospitales y centros de salud, incorporando tratamientos específicos para usuarios de vapeadores.

• Creación de un registro local de casos de EVALI, una lesión pulmonar grave y potencialmente mortal vinculada al uso de vapeadores.

• Implementación de sistemas especiales para la gestión y reciclado de residuos electrónicos y plásticos generados por estos dispositivos a través de los Puntos Verdes de la Ciudad.

Multas millonarias y sanciones

El proyecto también prevé un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa. Las multas oscilarían entre 500 y 5.000 unidades fijas, lo que actualmente representa montos de entre $474.995 y $4.749.950.

Además, las autoridades podrían aplicar el decomiso de la mercadería, clausuras temporales e incluso la inhabilitación de los comercios infractores.

Entre los argumentos centrales del proyecto se destaca la preocupación por los efectos de la nicotina en menores de edad. La iniciativa cita advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que la exposición a esta sustancia antes de los 25 años produce “alteraciones estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, afectando procesos clave como la atención, el aprendizaje, la memoria y el control de los impulsos, con potenciales consecuencias irreversibles”.

La propuesta, además, adopta los criterios establecidos recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución 549/2026, que incorporó estos productos al marco de la Ley Nacional de Tabaco.