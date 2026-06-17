Buscan regular el uso, venta y promoción de vapeadores en la Ciudad de Buenos Aires
La Legislatura porteña debatirá un proyecto con el objetivo de restringir su acceso a menores de 18 años.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tratará un proyecto de ley que busca regular el uso, venta y promoción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros productos emergentes de tabaco y nicotina. La iniciativa tiene como principal objetivo limitar el acceso de los dispositivos a menores de 18 años y establecer las restricciones que actualmente rigen para los cigarrillos tradicionales.
Según los fundamentos de la iniciativa, el aumento del uso de vapeadores se relaciona con la idea engañosa de que son menos perjudiciales que el cigarrillo convencional. Sin embargo, los autores del proyecto advierten que también contienen una sustancia altamente adictiva como lo es la nicotina, además de otros componentes nocivos para la salud. El proyecto fue impulsado por la diputada Manuela Thourte de la Unión Cívica Radical y también incorpora aportes de la legisladora y médica Claudia Negri.
De acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) sobre estudiantes de entre 13 y 17 años, un 35,5% manifestó haber utilizado cigarrillos electrónicos al menos una vez en su vida, mientras que el 16,7% aseguró haberlos consumido durante los últimos 30 días.
Los puntos principales del proyecto contra los vapeadores
Entre las medidas más importantes que contempla la iniciativa se destacan:
• Prohibición de la venta, entrega o suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos, dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina a menores de 18 años.
• Prohibición del uso de estos productos en espacios cerrados de acceso público, como escuelas, hospitales, centros culturales y medios de transporte.
• Prohibición de publicidad, promociones, ofertas gratuitas y patrocinios fuera de los comercios habilitados.
• Obligación de exhibir advertencias sanitarias visibles en los comercios habilitados.
• Implementación de campañas de concientización en establecimientos educativos sobre los efectos de la nicotina en el cerebro de un adolescente.
• Información obligatoria para mujeres embarazadas sobre los riesgos asociados al consumo durante la gestación.
• Actualización de los programas para dejar de fumar en hospitales y centros de salud, incorporando tratamientos específicos para usuarios de vapeadores.
• Creación de un registro local de casos de EVALI, una lesión pulmonar grave y potencialmente mortal vinculada al uso de vapeadores.
• Implementación de sistemas especiales para la gestión y reciclado de residuos electrónicos y plásticos generados por estos dispositivos a través de los Puntos Verdes de la Ciudad.
Multas millonarias y sanciones
El proyecto también prevé un régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa. Las multas oscilarían entre 500 y 5.000 unidades fijas, lo que actualmente representa montos de entre $474.995 y $4.749.950.
Además, las autoridades podrían aplicar el decomiso de la mercadería, clausuras temporales e incluso la inhabilitación de los comercios infractores.
Entre los argumentos centrales del proyecto se destaca la preocupación por los efectos de la nicotina en menores de edad. La iniciativa cita advertencias de la Organización Mundial de la Salud, que sostiene que la exposición a esta sustancia antes de los 25 años produce “alteraciones estructurales y funcionales en el sistema nervioso central, afectando procesos clave como la atención, el aprendizaje, la memoria y el control de los impulsos, con potenciales consecuencias irreversibles”.
La propuesta, además, adopta los criterios establecidos recientemente por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución 549/2026, que incorporó estos productos al marco de la Ley Nacional de Tabaco.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario